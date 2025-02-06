Стародубцева сыграет в отборе к турниру WTA 1000 в Дохе. Известна соперница
Юлия на старте квалификации встретится с Лаурой Зигемунд
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) сыграет в квалификации турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1-м раунде отбора украинка встретится с Лаурой Зигемунд (Германия, WTA 80). Поединок запланирован на 7 февраля. Счет в очных противостояниях 2:0 в пользу Стародубцевой.
Если Юлия пройдет опытную немку, то в финале квалов сыграет против победительницы противостояния Юань Юэ (Китай, WTA 55) – Кристина Букша (Испания, WTA 98).
Сейчас лузстрик Стародубцевой составляет 8 матчей. В 2025 году она проиграла 4 поединка.
Соревнования в Дохе пройдут с 9 по 15 февраля.
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