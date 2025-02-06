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  4. Стародубцева сыграет в отборе к турниру WTA 1000 в Дохе. Известна соперница
WTA
06 февраля 2025, 20:44 |
239
0

Стародубцева сыграет в отборе к турниру WTA 1000 в Дохе. Известна соперница

Юлия на старте квалификации встретится с Лаурой Зигемунд

06 февраля 2025, 20:44 |
239
0
Стародубцева сыграет в отборе к турниру WTA 1000 в Дохе. Известна соперница
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) сыграет в квалификации турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде отбора украинка встретится с Лаурой Зигемунд (Германия, WTA 80). Поединок запланирован на 7 февраля. Счет в очных противостояниях 2:0 в пользу Стародубцевой.

Если Юлия пройдет опытную немку, то в финале квалов сыграет против победительницы противостояния Юань Юэ (Китай, WTA 55) – Кристина Букша (Испания, WTA 98).

Сейчас лузстрик Стародубцевой составляет 8 матчей. В 2025 году она проиграла 4 поединка.

Соревнования в Дохе пройдут с 9 по 15 февраля.

ТУРНИНАЯ СЕТКА КВАЛИФИКАЦИИ

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Юлия Стародубцева Лаура Зигемунд WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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