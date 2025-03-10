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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 22:07 | Обновлено 10 марта 2025, 22:41
3186
8

Лидер Динамо получил травму и не сыграет за сборную Украины против Бельгии

Известна причина непопадания Александра Пихаленка в заявку «сине-желтых»

10 марта 2025, 22:07 | Обновлено 10 марта 2025, 22:41
3186
8
Лидер Динамо получил травму и не сыграет за сборную Украины против Бельгии
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Прославленный хавбек киевского «Динамо» Александр Пихаленок не попал в заявку сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии.

Причиной непопадания футболиста в заявку стала травма. Пихаленок получил повреждение в последнем матче «Динамо» против ЛНЗ (2:1). Реброву пришлось вызвать на место Пихаленка Виталия Буяльского.

В этом сезоне Пихаленок провел 21 матч, забил пять голов и отдал два ассиста.

Ранее полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

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Александр Пихаленок Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу травма ТаТоТаке
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 8
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a.fedorenko1953
Грав у Дніпрі,  був непоганим гравцем.  Тільки перейшов до Дині, за рік став прославленим. 
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+4
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Обсервер Влад
Прославлений??? Що Дмитро Олійник курить?
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+3
Tom Thomas's
Навіщо із українців які грають в УПЛ і тд робити зірок світового масштабу? Чи наший чемпіонат вже на рівні АПЛ чи краще? Вони ще нічого не досягли у цьому футболі а автор прославляє і робить зірок. Треба робити висновки із результатів!
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0
Lulinnha
И так атак не блеск, а тут ещё травма... Посмотрим. 
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0
saltim
Прославленный лидер Динамо это Пихаленок?
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-6
Dnonama1
Не знав що у дирявих є такі лідери 
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-8
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