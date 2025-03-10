Лидер Динамо получил травму и не сыграет за сборную Украины против Бельгии

Прославленный хавбек киевского «Динамо» Александр Пихаленок не попал в заявку сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии.

Причиной непопадания футболиста в заявку стала травма. Пихаленок получил повреждение в последнем матче «Динамо» против ЛНЗ (2:1). Реброву пришлось вызвать на место Пихаленка Виталия Буяльского.

В этом сезоне Пихаленок провел 21 матч, забил пять голов и отдал два ассиста.

Ранее полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.