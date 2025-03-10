Украина. Премьер лига10 марта 2025, 22:07 | Обновлено 10 марта 2025, 22:41
3186
8
Лидер Динамо получил травму и не сыграет за сборную Украины против Бельгии
Известна причина непопадания Александра Пихаленка в заявку «сине-желтых»
10 марта 2025, 22:07 | Обновлено 10 марта 2025, 22:41
3186
8
Прославленный хавбек киевского «Динамо» Александр Пихаленок не попал в заявку сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии.
Причиной непопадания футболиста в заявку стала травма. Пихаленок получил повреждение в последнем матче «Динамо» против ЛНЗ (2:1). Реброву пришлось вызвать на место Пихаленка Виталия Буяльского.
В этом сезоне Пихаленок провел 21 матч, забил пять голов и отдал два ассиста.
Ранее полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 марта 2025, 09:20 6
Эвандер выделил Майка Тайсона
Футбол | 10 марта 2025, 12:46 1
Алексей догадывается о причине, но не захотел ее озвучить
Футбол | 10.03.2025, 21:42
Футбол | 10.03.2025, 16:01
Бокс | 10.03.2025, 02:10
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Грав у Дніпрі, був непоганим гравцем. Тільки перейшов до Дині, за рік став прославленим.
Показать Скрыть 1 ответ
Прославлений??? Що Дмитро Олійник курить?
Навіщо із українців які грають в УПЛ і тд робити зірок світового масштабу? Чи наший чемпіонат вже на рівні АПЛ чи краще? Вони ще нічого не досягли у цьому футболі а автор прославляє і робить зірок. Треба робити висновки із результатів!
И так атак не блеск, а тут ещё травма... Посмотрим.
Прославленный лидер Динамо это Пихаленок?
Не знав що у дирявих є такі лідери
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.03.2025, 17:20 25
09.03.2025, 19:46 24
10.03.2025, 01:18 3
09.03.2025, 08:54 2
09.03.2025, 08:00 24
10.03.2025, 04:02
08.03.2025, 18:42 9