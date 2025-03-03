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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 23:48 | Обновлено 03 марта 2025, 23:54
67
1

ПИХАЛЕНОК: «Играя в футболке Динамо, нужно стремиться к высоким местам»

Полузащитник «Динамо» ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции

03 марта 2025, 23:48 | Обновлено 03 марта 2025, 23:54
67
1
ПИХАЛЕНОК: «Играя в футболке Динамо, нужно стремиться к высоким местам»
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

– Какой матч, товарищеский или официальный, запомнился из зимнего периода больше всего?

– Думаю, матчи с «Галатасараем» и РФШ придали нам уверенности, подняли дух. Благодарю молодого и перспективного №7 нашей команды (улыбается) за дубль в ворота «Галатасарая», и после той игры мы настраивались на очень непростой матч против латвийцев. Именно вырванная ничья в Стамбуле стала залогом победы над РФШ.

– В современном футболе важно быстро принимать решения, порой неожиданные. Тренируете ли это как-то – возможно, играете в игры или медитируете?

– Я считаю, что именно в тренировках это можно отработать. Есть даже упражнения, когда в ограниченном пространстве нужно принимать быстрое решение, и когда выходишь на поле, на большое пространство, тогда кажется, что на самом деле у тебя больше времени для принятия решения.

– Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский и ваш партнер по команде Андрей Ярмоленко много раз становились чемпионами Украины. Вам пока не удалось этого сделать в футболке Динамо. Насколько важно стать чемпионом вместе с «Динамо»?

– Прежде всего, играя в футболке «Динамо», нужно всегда стремиться к самым высоким местам – и в чемпионате, и в Кубке Украины. Я пришел сюда не просто так, а становиться чемпионом. Надеюсь, в этом сезоне смогу реализовать себя на сто процентов и помогу команде завоевать третью звезду над эмблемой.

– Всем известна история, что у вас было предложение от «Шахтера», но вы выбрали «Динамо». Интересно, будь выбор между Европой и «Динамо», что бы выбрали?

– На самом деле были предложения от Европы, но я принял решение, что хочу играть именно за Динамо и приносить пользу клубу. Что касается амбиций поиграть в Европе, то наверняка каждый игрок хочет выступать в топ-чемпионате. Но надо, чтобы и клуб тебе подходил, а не ехать, чтобы куда.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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ivankondrat96
Про молодого та перспективного гарний жарт
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