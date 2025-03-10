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  4. Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Испания
10 марта 2025, 04:22 |
557
1

Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?

Украинский вратарь был недоволен действиями своих партнеров по команде

10 марта 2025, 04:22 |
557
1
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 9 марта состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева победили со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. Андрей стал одним из героев матча, совершив пять сейвов. Однако Лунин пропустил гол в раздевалку. Украинский вратарь был разъярен, что его партнеры позволяли футболистам соперника наносить много ударов из-за пределов штрафной площадки.

«Вам нужно блокировать эти удары», – прокричал Лунин Модричу и Тчуамени в раздевалке команды после первого тайма.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Орельен Тчуамени Лука Модрич Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Райо Вальекано
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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RedDevil
Лунин накричал , господи,😆😆😆 да он даже на свою жену накричать не может , а тут целый Модрич 
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