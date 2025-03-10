Ньюкасл на выезде обыграл Вест Хэм и вошел в топ-шестерку АПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Англии на выезде «Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте забил Бруно Гимараеш.

«Ньюкасл» набрал 47 очков и вошел в топ-6 в турнирной таблице.

«Вест Хэм» с 33 очками занимает 16-ю позицию.

АПЛ. 28-й тур, 10 марта

Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1

Гол: Бруно Гимараеш, 63

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