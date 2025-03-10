Англия10 марта 2025, 23:59 | Обновлено 11 марта 2025, 00:24
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Ньюкасл на выезде обыграл Вест Хэм и вошел в топ-шестерку АПЛ
Единственный гол на 63-й минуте забил Бруно Гимараеш
10 марта 2025, 23:59 | Обновлено 11 марта 2025, 00:24
59
0
В матче 28-го тура чемпионата Англии на выезде «Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.
Единственный гол на 63-й минуте забил Бруно Гимараеш.
«Ньюкасл» набрал 47 очков и вошел в топ-6 в турнирной таблице.
«Вест Хэм» с 33 очками занимает 16-ю позицию.
АПЛ. 28-й тур, 10 марта
Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1
Гол: Бруно Гимараеш, 63
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