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Вест Хэм
10.03.2025 22:00 – FT 0 : 1
Ньюкасл
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Англия
10 марта 2025, 23:59 | Обновлено 11 марта 2025, 00:24
59
0

Ньюкасл на выезде обыграл Вест Хэм и вошел в топ-шестерку АПЛ

Единственный гол на 63-й минуте забил Бруно Гимараеш

10 марта 2025, 23:59 | Обновлено 11 марта 2025, 00:24
59
0
Ньюкасл на выезде обыграл Вест Хэм и вошел в топ-шестерку АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Англии на выезде «Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте забил Бруно Гимараеш.

«Ньюкасл» набрал 47 очков и вошел в топ-6 в турнирной таблице.

«Вест Хэм» с 33 очками занимает 16-ю позицию.

АПЛ. 28-й тур, 10 марта

Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1

Гол: Бруно Гимараеш, 63

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чемпионат Англии по футболу Вест Хэм - Ньюкасл Вест Хэм Ньюкасл Английская Премьер-лига Бруно Гимараеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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