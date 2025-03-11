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Чемпионат Англии
Вест Хэм
10.03.2025 22:00 – FT 0 : 1
Ньюкасл
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Англия
11 марта 2025, 04:11 |
7
0

Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1. Сороки давят на лидеров. Видео голов и обзор

Гости ведут борьбу за место в Лиги чемпионов

11 марта 2025, 04:11 |
7
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Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1. Сороки давят на лидеров. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.

Поединок проходил в довольно равной борьбе. Обе команды совершили одинаковое количество ударов по воротам – 9.

Но «Ньюкаслу» повезло на 63-й минуте, когда гол забил Бруно Гимараеш.

«Сороки» сравнялись по количеству очков с «Манчестер Сити» – 47. Команда занимает 6-е место, и до 4-й строчки ей не хватает лишь двух зачетных баллов.

АПЛ. 28-й тур, 10 марта

Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1

Гол: Бруно Гимараэш, 63

Видео гола и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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