Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1. Сороки давят на лидеров. Видео голов и обзор

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.

Поединок проходил в довольно равной борьбе. Обе команды совершили одинаковое количество ударов по воротам – 9.

Но «Ньюкаслу» повезло на 63-й минуте, когда гол забил Бруно Гимараеш.

«Сороки» сравнялись по количеству очков с «Манчестер Сити» – 47. Команда занимает 6-е место, и до 4-й строчки ей не хватает лишь двух зачетных баллов.

АПЛ. 28-й тур, 10 марта

Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1

Гол: Бруно Гимараэш, 63

Видео гола и обзор матча