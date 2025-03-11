Англия11 марта 2025, 04:11 |
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Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1. Сороки давят на лидеров. Видео голов и обзор
Гости ведут борьбу за место в Лиги чемпионов
11 марта 2025, 04:11 |
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В матче 28-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.
Поединок проходил в довольно равной борьбе. Обе команды совершили одинаковое количество ударов по воротам – 9.
Но «Ньюкаслу» повезло на 63-й минуте, когда гол забил Бруно Гимараеш.
«Сороки» сравнялись по количеству очков с «Манчестер Сити» – 47. Команда занимает 6-е место, и до 4-й строчки ей не хватает лишь двух зачетных баллов.
АПЛ. 28-й тур, 10 марта
Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1
Гол: Бруно Гимараэш, 63
Видео гола и обзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
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