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Чемпионат Англии
Вест Хэм
10.03.2025 22:00 - : -
Ньюкасл
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Англия
06 марта 2025, 20:31 |
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Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 10 марта в 22:00 по Киеву

06 марта 2025, 20:31 |
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Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

В понедельник, 10 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вест Хэм

«Вест Хэм» проводит сезон далеко не так, как хотели болельщики команды. Хотя последние матчи вселяют некоторый оптимизм. После поражений от «Челси» (1:2) и «Брентфорда» (0:1), «Вест Хэм» преподнес сюрприз, обыграв «Арсенал» (1:0). В предыдущем туре команда выиграла у «Лестера» (2:0). В турнирной таблице «Вест Хэм» идет на 13 месте. Команда не играла в 1/8 финала Кубка Англии, что может дать некоторое преимущество в матче против «Ньюкасла».

Ньюкасл

Предыдущие три матча в АПЛ «Ньюкасл» сыграл с командами, которые в турнирной таблице находятся выше. Команда проиграла «Манчестер Сити» (0:4), победила в голевой перестрелке с «Ноттингем Форест» (4:3) и в матче предыдущего тура уступила «Ливерпулю» (0:2). «Ньюкасл» находится на шестой позиции и является претендентом на зону Лиги чемпионов. «Сороки» играли в 1/8 финала Кубка Англии с «Брайтоном». Фактор домашнего поля не помог «Ньюкаслу». «Брайтон» вырвал победу на 114-й минуте поединка.

Личные встречи

Матч первого круга 25 ноября 2024 года закончился победой «Вест Хэма» 2:0. Из последних пяти матчей «Ньюкасл» выиграл два.

«Вест Хэм» – «Ньюкасл»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вест Хэм» забивает в среднем по 1,29 гола за игру. Средняя результативность «Ньюкасла» в гостях составляет 1,57 гола за матч.

Возможные составы

  • «Вест Хэм»: Ареола, Крессвелл, Килман, Тодибо, Скарлз, Ван-Биссака, Альварес, Уорд-Проуз, Соучек, Кудус, Боуэн.
  • «Ньюкасл»: Дубравка, Ливраменто, Триппьер, Берн, Шер, Тонали, Майли, Жолинтон, Барнс, Гордон, Исак.

Прогноз

«Ньюкаслу» очень нужны очки для борьбы за зону ЛЧ. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
10 марта 2025 -
22:00
Ньюкасл
Тотал больше 2,5 1,71 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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