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Англия
10 марта 2025, 23:10 |
61
0

Тоттенхэм Хотспур Стэдиум является самым результативным стадионом АПЛ 24/25

На домашней арене «Тоттенхэма» в последней игре было забить четыре мяча

10 марта 2025, 23:10 |
61
0
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум является самым результативным стадионом АПЛ 24/25
Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» является самым результативным стадионом этого сезона АПЛ (56).

9 марта состоялся поединок 28-го тура Премьер-лиги между командами «Тоттенхэм» и «Борнмут». Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. Сон сравнял счет на 84-й минуте встречи.

30 из 56 голов на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» были забиты хозяевами поля, а остальные 26 – командами, которые выступали в роли гостей.

Команда Ангелоса Постекоглу в этом сезоне английского чемпионата располагается на 13-м месте в турнирной таблице (10 побед, 4 ничьи, 14 поражений).

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут статистика Ангелос Постекоглу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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