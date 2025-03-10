Тоттенхэм Хотспур Стэдиум является самым результативным стадионом АПЛ 24/25

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» является самым результативным стадионом этого сезона АПЛ (56).

9 марта состоялся поединок 28-го тура Премьер-лиги между командами «Тоттенхэм» и «Борнмут». Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. Сон сравнял счет на 84-й минуте встречи.

30 из 56 голов на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» были забиты хозяевами поля, а остальные 26 – командами, которые выступали в роли гостей.

Команда Ангелоса Постекоглу в этом сезоне английского чемпионата располагается на 13-м месте в турнирной таблице (10 побед, 4 ничьи, 14 поражений).