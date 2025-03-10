Тоттенхэм – Борнмут – 2:2. Фееричный камбэк шпор. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 9 марта, «Тоттенхэм» встретился с «Борнмутом» в 28-м туре Английской Премьер-лиги.

«Шпоры» принимали гостей на своей арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.

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Футбольное противостояние завершилось результативной ничьей – 2:2. Настоящий камбэк в матче устроили хозяева, проигравшие до 67-й минуты «Борнмута» со счетом 2:0. Впрочем благодаря усилиям Пап Матар Сарра и Сон Хин Мина «Тоттенхэм» вырвал один балл.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает 13-е место (34 балла), а вот «Борнмут» находится на восьмой позиции – 44 очка.

Английская Премьер-лига. 28-й тур, 9 марта

«Тоттенхэм» – «Борнмут» – 2:2

Гол: Сарр, 67, Сон, 84 (пенальти) – Тавернье, 42, Эванилсон, 65

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