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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
09.03.2025 16:00 – FT 2 : 2
Борнмут
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Англия
10 марта 2025, 03:42 | Обновлено 10 марта 2025, 03:47
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0

Тоттенхэм – Борнмут – 2:2. Фееричный камбэк шпор. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура АПЛ

10 марта 2025, 03:42 | Обновлено 10 марта 2025, 03:47
51
0
Тоттенхэм – Борнмут – 2:2. Фееричный камбэк шпор. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 марта, «Тоттенхэм» встретился с «Борнмутом» в 28-м туре Английской Премьер-лиги.

«Шпоры» принимали гостей на своей арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Футбольное противостояние завершилось результативной ничьей – 2:2. Настоящий камбэк в матче устроили хозяева, проигравшие до 67-й минуты «Борнмута» со счетом 2:0. Впрочем благодаря усилиям Пап Матар Сарра и Сон Хин Мина «Тоттенхэм» вырвал один балл.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает 13-е место (34 балла), а вот «Борнмут» находится на восьмой позиции – 44 очка.

Английская Премьер-лига. 28-й тур, 9 марта

«Тоттенхэм» – «Борнмут» – 2:2

Гол: Сарр, 67, Сон, 84 (пенальти) – Тавернье, 42, Эванилсон, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Сарр (Тоттенхэм).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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