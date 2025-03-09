Борнмут и Тоттенхэм в огненном матче поделили очки, победа Челси
Состоялось 2 матча 28-го тура Английской Премьер-лиги
В воскресенье, 9 марта, состоялось 2 матча 28-го тура Английской Премьер-лиги.
Оба матча начались в 16:00 по киевскому времени.
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«Борнмут» в гостях сыграл вничью с «Тоттенхэмом». «Вишни» по ходу матча имели преимущество в 2 мяча, но голы Сарра и Сон Хын Мина не дали команде Андони Ираолы добыть 3 очка. Гости имели преимущество по моментам, один из их голов был отменен системой VAR. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пропустил матч из-за дисквалификации.
«Лестер» в гостях с минимальным счетом уступил «Челси». Единственный гол в матче забил Кукурелья, первый пенальти в своей карьере не реализовал Коул Палмер.
После этого матча команды заняли следующие позиции в турнирной таблице:
- Челси: 4-е место, 49 очков
- Борнмут: 8-е место, 44 очка
- Тоттенхэм: 13-е место, 34 очка
- Лестер: 19-е место, 17 очков.
Английская Премьер-лига. 28-й тур
Тоттенхэм – Борнмут – 2:2
Голы: Сарр, 67, Сон, 84 (пенальти) – Тавернье, 42, Эванилсон, 65
Челси – Лестер – 1:0
Гол: Кукурелья, 60
Фото матчей:
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Поединок состоится 9 марта в 18:30 по Киеву