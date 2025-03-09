Борнмут и Тоттенхэм в огненном матче поделили очки, победа Челси

В воскресенье, 9 марта, состоялось 2 матча 28-го тура Английской Премьер-лиги.

Оба матча начались в 16:00 по киевскому времени.

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«Борнмут» в гостях сыграл вничью с «Тоттенхэмом». «Вишни» по ходу матча имели преимущество в 2 мяча, но голы Сарра и Сон Хын Мина не дали команде Андони Ираолы добыть 3 очка. Гости имели преимущество по моментам, один из их голов был отменен системой VAR. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пропустил матч из-за дисквалификации.

«Лестер» в гостях с минимальным счетом уступил «Челси». Единственный гол в матче забил Кукурелья, первый пенальти в своей карьере не реализовал Коул Палмер.

После этого матча команды заняли следующие позиции в турнирной таблице:

Челси: 4-е место, 49 очков

Борнмут: 8-е место, 44 очка

Тоттенхэм: 13-е место, 34 очка

Лестер: 19-е место, 17 очков.

Английская Премьер-лига. 28-й тур

Тоттенхэм – Борнмут – 2:2

Голы: Сарр, 67, Сон, 84 (пенальти) – Тавернье, 42, Эванилсон, 65

Челси – Лестер – 1:0

Гол: Кукурелья, 60

Фото матчей: