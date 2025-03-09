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Тоттенхэм
09.03.2025 16:00 – FT 2 : 2
Борнмут
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Англия
09 марта 2025, 18:20 | Обновлено 09 марта 2025, 18:46
219
1

Борнмут и Тоттенхэм в огненном матче поделили очки, победа Челси

Состоялось 2 матча 28-го тура Английской Премьер-лиги

09 марта 2025, 18:20 | Обновлено 09 марта 2025, 18:46
219
1
Борнмут и Тоттенхэм в огненном матче поделили очки, победа Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

В воскресенье, 9 марта, состоялось 2 матча 28-го тура Английской Премьер-лиги.

Оба матча начались в 16:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Борнмут» в гостях сыграл вничью с «Тоттенхэмом». «Вишни» по ходу матча имели преимущество в 2 мяча, но голы Сарра и Сон Хын Мина не дали команде Андони Ираолы добыть 3 очка. Гости имели преимущество по моментам, один из их голов был отменен системой VAR. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пропустил матч из-за дисквалификации.

«Лестер» в гостях с минимальным счетом уступил «Челси». Единственный гол в матче забил Кукурелья, первый пенальти в своей карьере не реализовал Коул Палмер.

После этого матча команды заняли следующие позиции в турнирной таблице:

  • Челси: 4-е место, 49 очков
  • Борнмут: 8-е место, 44 очка
  • Тоттенхэм: 13-е место, 34 очка
  • Лестер: 19-е место, 17 очков.

Английская Премьер-лига. 28-й тур

Тоттенхэм – Борнмут – 2:2

Голы: Сарр, 67, Сон, 84 (пенальти) – Тавернье, 42, Эванилсон, 65

Челси – Лестер – 1:0

Гол: Кукурелья, 60

Фото матчей:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Victor673256ua
Дві перемоги  - і Челсі знову в зоні ЛЧ. Але попереду складна гра з Арсеналом
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