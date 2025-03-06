Англия06 марта 2025, 22:28 | Обновлено 06 марта 2025, 22:29
37
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Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 марта в 16:00 поединок 28-го тура Английской Премьер-лиги
06 марта 2025, 22:28 | Обновлено 06 марта 2025, 22:29
37
0
В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Тоттенхэм» и «Борнмут».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – БорнмутСмотреть трансляцию
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