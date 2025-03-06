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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
09.03.2025 16:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 марта 2025, 22:28 | Обновлено 06 марта 2025, 22:29
37
0

Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 марта в 16:00 поединок 28-го тура Английской Премьер-лиги

06 марта 2025, 22:28 | Обновлено 06 марта 2025, 22:29
37
0
Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Тоттенхэм» и «Борнмут».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Борнмут
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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут смотреть онлайн Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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