В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Тоттенхэм» и «Борнмут».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ