В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

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Тоттенхэм

Сезон у «Тоттенхэма» проходит не совсем удачно. После серии поражений команда оказалась в нижней части турнирной таблицы. «Тоттенхэм» смог улучшить свое положение, выиграв по очереди у «Брентфорда» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Ипсвича» (4:1). Но затем последовало поражение от «Манчестер Сити» (0:1). Перед началом тура «Тоттенхэм» шел на 13 месте. Вылет команде не угрожает, но и о еврокубках на следующий сезон можно только мечтать. Хотя у «Тоттенхэма» есть шанс попасть в Лигу чемпионов. Для этого необходимо выиграть Лигу Европы. В 1/8 финала этого турнира «Тоттенхэм» играет с нидерландским «АЗ». Первый матч прошел 6 марта и закончился поражением «Тоттенхэма» со счетом 0:1.

Борнмут

«Борнмут» находился в зоне еврокубков, но поражения от «Вулверхэмптона» (0:1) и «Брайтона» (1:2) отбросили команду на седьмое место. Однако плотность в турнирной таблице такова, что ситуация меняется практически с каждым туром. Продолжает «Борнмут» борьбу и в Кубке Англии. В 1/8 финала «Борнмут» в серии пенальти выбил из турнира «Вулверхэмптон». Соперником «Борнмута» в четвертьфинале станет «Манчестер Сити».

Личные встречи

Матч первого круга «Борнмут» выиграл со счетом 1:0. В пяти последних поединках у «Борнмута» две победы. Три поединка выиграл «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» – «Борнмут»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Тоттенхэм» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Борнмута» в гостях также составляет 2 гола за матч.

Возможные составы

«Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Спенс, Дансо, Грей, Бергвалль, Джонсон, Бентанкур, Мэддисон, Сон Хын Мин, Тель.

«Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Кук, Гейзен, Хилл, Адамс, Скотт, Тавернье, Брукс, Сэменьо, Эванилсон.

Прогноз

Вряд ли матч будет очень результативным. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.