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Тоттенхэм
09.03.2025 16:00 - : -
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Англия
07 марта 2025, 20:49 | Обновлено 07 марта 2025, 20:50
52
0

Тоттенхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 9 марта в 16:00 по Киеву

07 марта 2025, 20:49 | Обновлено 07 марта 2025, 20:50
52
0
Тоттенхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Тоттенхэм

Сезон у «Тоттенхэма» проходит не совсем удачно. После серии поражений команда оказалась в нижней части турнирной таблицы. «Тоттенхэм» смог улучшить свое положение, выиграв по очереди у «Брентфорда» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Ипсвича» (4:1). Но затем последовало поражение от «Манчестер Сити» (0:1). Перед началом тура «Тоттенхэм» шел на 13 месте. Вылет команде не угрожает, но и о еврокубках на следующий сезон можно только мечтать. Хотя у «Тоттенхэма» есть шанс попасть в Лигу чемпионов. Для этого необходимо выиграть Лигу Европы. В 1/8 финала этого турнира «Тоттенхэм» играет с нидерландским «АЗ». Первый матч прошел 6 марта и закончился поражением «Тоттенхэма» со счетом 0:1.

Борнмут

«Борнмут» находился в зоне еврокубков, но поражения от «Вулверхэмптона» (0:1) и «Брайтона» (1:2) отбросили команду на седьмое место. Однако плотность в турнирной таблице такова, что ситуация меняется практически с каждым туром. Продолжает «Борнмут» борьбу и в Кубке Англии. В 1/8 финала «Борнмут» в серии пенальти выбил из турнира «Вулверхэмптон». Соперником «Борнмута» в четвертьфинале станет «Манчестер Сити».

Личные встречи

Матч первого круга «Борнмут» выиграл со счетом 1:0. В пяти последних поединках у «Борнмута» две победы. Три поединка выиграл «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» – «Борнмут»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Тоттенхэм» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Борнмута» в гостях также составляет 2 гола за матч.

Возможные составы

  • «Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Спенс, Дансо, Грей, Бергвалль, Джонсон, Бентанкур, Мэддисон, Сон Хын Мин, Тель.
  • «Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Кук, Гейзен, Хилл, Адамс, Скотт, Тавернье, Брукс, Сэменьо, Эванилсон.

Прогноз

Вряд ли матч будет очень результативным. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
9 марта 2025 -
16:00
Борнмут
Тотал меньше 3,5 1,8 Сделать ставку
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Тоттенхэм Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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