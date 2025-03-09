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Испания
09 марта 2025, 20:19 | Обновлено 09 марта 2025, 21:39
2509
3

Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов

Для совершения новых трансферов испанскому гранду нужно продать кого-то из действующих игроков

09 марта 2025, 20:19 | Обновлено 09 марта 2025, 21:39
2509
3
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

«Барселона» должна избавиться от одной из своих суперзвезд для того, чтобы смочь усилить свой состав во время летнего трансферного окна, совершив подписание, сообщает Fichajes. По информации источника, в составе каталонского гранда есть 5 игроков, которые могут покинуть Испанию:

  • Рональд Араухо: им интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы сделать предложение по трансферу;
  • Гави и Фермин Лопес: «Челси» и «ПСЖ» интересуются первым, а «Манчестер Юнайтед» – вторым;
  • Рафинья: «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии готов сделать предложение по вингеру;
  • Френки де Йонг: им интересуется «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готовит предложение по суперзвезде «Барселоны».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 3
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NadalKing
Я как и писал раньше нужно в первую очередь продавать Рафинью, пока он на таком пике,дороже он явно не будет..ну и если получится то и Де Йонга конечно же..  
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+2
Gargantua81
де Йонг это такая звезда, которая давно уже камнем на шее висит
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+2
Mark4854590
Рафінья і Френкі де Йонг перші в черзі. А якщо будуть адекватні пропозиції, то можна і варіанти з іншими розглядати
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0
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