Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов

«Барселона» должна избавиться от одной из своих суперзвезд для того, чтобы смочь усилить свой состав во время летнего трансферного окна, совершив подписание, сообщает Fichajes. По информации источника, в составе каталонского гранда есть 5 игроков, которые могут покинуть Испанию:

Рональд Араухо: им интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы сделать предложение по трансферу;

им интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы сделать предложение по трансферу; Гави и Фермин Лопес: «Челси» и «ПСЖ» интересуются первым, а «Манчестер Юнайтед» – вторым;

«Челси» и «ПСЖ» интересуются первым, а «Манчестер Юнайтед» – вторым; Рафинья: «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии готов сделать предложение по вингеру;

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии готов сделать предложение по вингеру; Френки де Йонг: им интересуется «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готовит предложение по суперзвезде «Барселоны».