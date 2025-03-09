Испания09 марта 2025, 20:19 | Обновлено 09 марта 2025, 21:39
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Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
Для совершения новых трансферов испанскому гранду нужно продать кого-то из действующих игроков
09 марта 2025, 20:19 | Обновлено 09 марта 2025, 21:39
2509
3
«Барселона» должна избавиться от одной из своих суперзвезд для того, чтобы смочь усилить свой состав во время летнего трансферного окна, совершив подписание, сообщает Fichajes. По информации источника, в составе каталонского гранда есть 5 игроков, которые могут покинуть Испанию:
- Рональд Араухо: им интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы сделать предложение по трансферу;
- Гави и Фермин Лопес: «Челси» и «ПСЖ» интересуются первым, а «Манчестер Юнайтед» – вторым;
- Рафинья: «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии готов сделать предложение по вингеру;
- Френки де Йонг: им интересуется «Ливерпуль».
Ранее сообщалось о том, что «Челси» готовит предложение по суперзвезде «Барселоны».
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Комментарии 3
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Я как и писал раньше нужно в первую очередь продавать Рафинью, пока он на таком пике,дороже он явно не будет..ну и если получится то и Де Йонга конечно же..
де Йонг это такая звезда, которая давно уже камнем на шее висит
Рафінья і Френкі де Йонг перші в черзі. А якщо будуть адекватні пропозиції, то можна і варіанти з іншими розглядати
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