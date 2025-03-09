Англия09 марта 2025, 03:55 |
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Челси готовит предложение по суперзвезде Барселоны. Придется конкурировать
Лондонский клуб интересуется Гави
09 марта 2025, 03:55 |
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Лондонский «Челси» готовит предложение в размере 60 миллионов евро за испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Гави, сообщает Fichajes.
По информации источника, в Лондоне испанца, который стал получать меньше игровых минут в испанском гранде, идеальным усилением полузащиты. Но Гави также интересуется «ПСЖ».
Клуб установил ценник в размере 80 миллионов евро за испанского полузащитника.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Лионеля Месси.
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