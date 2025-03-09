Челси готовит предложение по суперзвезде Барселоны. Придется конкурировать

Лондонский «Челси» готовит предложение в размере 60 миллионов евро за испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Гави, сообщает Fichajes.

По информации источника, в Лондоне испанца, который стал получать меньше игровых минут в испанском гранде, идеальным усилением полузащиты. Но Гави также интересуется «ПСЖ».

Клуб установил ценник в размере 80 миллионов евро за испанского полузащитника.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Лионеля Месси.