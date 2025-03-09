Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси готовит предложение по суперзвезде Барселоны. Придется конкурировать
Англия
09 марта 2025, 03:55 |
150
0

Челси готовит предложение по суперзвезде Барселоны. Придется конкурировать

Лондонский клуб интересуется Гави

09 марта 2025, 03:55 |
150
0
Челси готовит предложение по суперзвезде Барселоны. Придется конкурировать
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Лондонский «Челси» готовит предложение в размере 60 миллионов евро за испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Гави, сообщает Fichajes.

По информации источника, в Лондоне испанца, который стал получать меньше игровых минут в испанском гранде, идеальным усилением полузащиты. Но Гави также интересуется «ПСЖ».

Клуб установил ценник в размере 80 миллионов евро за испанского полузащитника.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Лионеля Месси.

По теме:
Радость для Забарного. Борнмут нацелился на трансфер защитника Реала
Все решено. Суперзвезда Манчестер Юнайтед переберется в Мадрид
Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль мчится к титулу, Пеп потерялся в лесу
Гави Барселона Челси ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все пошло не так. Два украинца зацепились за баллы в персьюте Кубка мира
Биатлон | 08 марта 2025, 16:36 3
Все пошло не так. Два украинца зацепились за баллы в персьюте Кубка мира
Все пошло не так. Два украинца зацепились за баллы в персьюте Кубка мира

Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын финишировали в топ-40

Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Сумма трансфера удивит
Футбол | 08 марта 2025, 21:33 5
Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Сумма трансфера удивит
Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Сумма трансфера удивит

Англичанин может вернуться в АПЛ

Печальный выход в старте для Смолякова. Сиэтл дома разбил Лос-Анджелес
Футбол | 09.03.2025, 03:02
Печальный выход в старте для Смолякова. Сиэтл дома разбил Лос-Анджелес
Печальный выход в старте для Смолякова. Сиэтл дома разбил Лос-Анджелес
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Футбол | 08.03.2025, 21:35
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Бокс | 08.03.2025, 09:07
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
07.03.2025, 19:51 12
Футбол
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
07.03.2025, 07:47 5
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 138
Футбол
ФОТО. Легенда Реала принял сенсационное решение. Спустя 7 месяцев
ФОТО. Легенда Реала принял сенсационное решение. Спустя 7 месяцев
07.03.2025, 01:27 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
07.03.2025, 08:36
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
07.03.2025, 06:23 14
Футбол
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
07.03.2025, 02:32
Бокс
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
08.03.2025, 04:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем