Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси

«Барселона» рассматривает возвращение своего легендарного нападающего Лионеля Месси.

По информации испанских СМИ, каталонцы уже разработали план, как потянуть зарплату звездного аргентинца. Для этого каталонцы распрощаются летом аж с тремя игроками. Речь идет об Андреасе Кристенсене, Ансу Фати и Ферране Торресе. «Барса» может попытаться подписать Месси бесплатно, его контракт с «Интер» Майами действует до конца 2025 года.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год, за это время он выиграл шесть раз Золотой мяч и четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов.

Ранее Месси получил наказание от MLS из-за того, что схватил судью за шею.