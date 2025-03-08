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08 марта 2025, 23:40 |
871
5

Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси

Каталонцы готовы распрощаться с Андреасом Кристенсеном, Ансу Фати и Ферраном Торресом

08 марта 2025, 23:40 |
871
5
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Барселона» рассматривает возвращение своего легендарного нападающего Лионеля Месси.

По информации испанских СМИ, каталонцы уже разработали план, как потянуть зарплату звездного аргентинца. Для этого каталонцы распрощаются летом аж с тремя игроками. Речь идет об Андреасе Кристенсене, Ансу Фати и Ферране Торресе. «Барса» может попытаться подписать Месси бесплатно, его контракт с «Интер» Майами действует до конца 2025 года.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год, за это время он выиграл шесть раз Золотой мяч и четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов.

Ранее Месси получил наказание от MLS из-за того, что схватил судью за шею.

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Ансу Фати Андреас Кристенсен Ферран Торрес Лионель Месси Барселона трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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Комментарии 5
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ALM
Нафіга Барсі цей гном, крім маркетинга? Як гравець він точно не потрібен. Тільки в Барсі почали налагоджуватися справи - ні, захотілося пригод на свою дупу. Давайте підпишемо Гнома разом з Неймаром - і підемо на дно. Як у фінансовому, так і в ігровому плані.
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+2
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DaVinci
Вони і так продають цих гравців)))
І гном тут ні до чого. Він би міг і безкоштовно перейти і символічно відіграти якихось пів року перед пенсією, але це не про нього 
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+1
ViAn
При Лапорті Лео не повернеться. Мессі це не приховує.
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+1
Dysear
Крістенсена краще б не продавати, у сезоні 2022/23 на фоні всіх захисників він був найкращим, дуже недооціненний гравець як на мене. Якщо вирішить проблему з травмами і повернеться в форму то запросто стане гравцем стартового складу, футбольний інтелект датчанина на неймовірному рівні
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0
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