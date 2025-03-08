Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Каталонцы готовы распрощаться с Андреасом Кристенсеном, Ансу Фати и Ферраном Торресом
«Барселона» рассматривает возвращение своего легендарного нападающего Лионеля Месси.
По информации испанских СМИ, каталонцы уже разработали план, как потянуть зарплату звездного аргентинца. Для этого каталонцы распрощаются летом аж с тремя игроками. Речь идет об Андреасе Кристенсене, Ансу Фати и Ферране Торресе. «Барса» может попытаться подписать Месси бесплатно, его контракт с «Интер» Майами действует до конца 2025 года.
Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год, за это время он выиграл шесть раз Золотой мяч и четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов.
Ранее Месси получил наказание от MLS из-за того, что схватил судью за шею.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
На удивление невзрачный матч УПЛ получил неожиданную развязку
І гном тут ні до чого. Він би міг і безкоштовно перейти і символічно відіграти якихось пів року перед пенсією, але це не про нього