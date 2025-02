ВИДЕО. MLS наказала Месси. Как аргентинец схватил судью за шею

Звездные футболисты «Интер» Майами Лионель Месси и Луис Суарес получили наказание от MLS.

В матче первого тура чемпионата против «Нью-Йорк Сити» (2:2) аргентинец был недоволен действиями судьи и после матча схватил одного из рефери поединка за шею. Подобное сделал и Суарес, правда, на месте судьи был игрок соперника.

MLS оштрафовал обоих футболистов, сумма штрафов пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону» на правах аренды.

