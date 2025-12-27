Стало известно, насколько серьезна травма Маунта у Ман Юнайтед
Главный тренер МЮ Рубен Аморим рассказал первые подробности
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что Мейсон Маунт «что-то почувствовал», из-за чего полузащитник был заменен в перерыве матча АПЛ против «Ньюкасла».
Маунт сыграл свою роль в том, чтобы «красные дьяволы» вышли вперед (1:0) благодаря отличному удару Патрика Доргу, но после перерыва на поле не вернулся. Его место занял юниор Джек Флетчер.
Поскольку у «красных» на матч Boxing Day уже не было нескольких основных игроков, было решено не рисковать, даже если сам игрок хотел продолжить игру.
Тренер МЮ Рубен Аморим рассказал: «Он что-то почувствовал в перерыве. Он хотел продолжить, и это тоже хорошо. Он хотел выйти во втором тайме, но мы не можем терять больше игроков, если ты не на 100 процентов. А Джек выполнил очень хорошую работу».
Каземиро вернулся после дисквалификации, но Бруну Фернандеш и Кобби Мейну были травмированы, как и защитники Гарри Магуайр и Маттейс де Лигт.
Нуассайр Мазрауи, который играл в матче Марокко – Мали (1:1), находится на Кубке африканских наций, как и Амад Диалло и Бриан Мбемо.
Следующий матч «Манчестер Юнайтед» состоится 30 декабря, когда в «Театр мечты» приедет «Вулверхэмптон». Затем на выходных будет выезд на игру против «Лидса» и далее еще один гостевой матч против «Бернли» на стадионе «Терф Мур».
