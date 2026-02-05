Источник: В Арсенале есть два игрока, грустящие из-за ухода Зинченко
У украинца остались друзья в лондонском клубе
Бразилец Габриэль Жезус и англичанин Деклан Райс являются двумя игроками лондонского «Арсенала», которые больше всего сожалеют о трансфере украинца Александра Зинченко в амстердамский «Аякс», сообщает JustArsenal.
С первым из них 29-летний защитник подружился еще во времена их совместных выступлений в «Манчестер Сити». После их перехода в «Арсенал» летом 2022 года связь между бразильцем и украинцем стала еще крепче.
Также Александр сблизился с Райсом, когда тот только стал игроком «канониров». Между ними возникло глубокое взаимопонимание и взаимное уважение, а их дружба выходит за рамки футбола.
Отмечается, что Зинченко пользовался широким уважением за свой менталитет и влияние на одноклубников. Ему симпатизировали большинство игроков «Арсенала».
Сообщалось, что «Аякс» получил предупреждение в отношении Зинченко.
