Бразилец Габриэль Жезус и англичанин Деклан Райс являются двумя игроками лондонского «Арсенала», которые больше всего сожалеют о трансфере украинца Александра Зинченко в амстердамский «Аякс», сообщает JustArsenal.

С первым из них 29-летний защитник подружился еще во времена их совместных выступлений в «Манчестер Сити». После их перехода в «Арсенал» летом 2022 года связь между бразильцем и украинцем стала еще крепче.

Также Александр сблизился с Райсом, когда тот только стал игроком «канониров». Между ними возникло глубокое взаимопонимание и взаимное уважение, а их дружба выходит за рамки футбола.

Отмечается, что Зинченко пользовался широким уважением за свой менталитет и влияние на одноклубников. Ему симпатизировали большинство игроков «Арсенала».

Сообщалось, что «Аякс» получил предупреждение в отношении Зинченко.