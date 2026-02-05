Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Супер трансфер». Экс-форвард сборной Нидерландов оценил переход Зинченко
Нидерланды
05 февраля 2026, 23:21
Данни Куверманс – о новичке Аяксе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший нападающий сборной Нидерландов Данни Куверманс поделился мнениями о переходе украинского защитника Александра Зинченко в амстердамский «Аякс».

«Я думаю, что это отличное подписание. Я точно так считаю. Он хорошо проявил себя на позиции защитника в английской Премьер-лиге, а там, конечно же, играют не слабаки.

Конечно, он играл в сильной команде, но если ты можешь хорошо выступать в Премьер-лиге, то сможешь сделать то же самое и в Эредивизи», - цитирует Куверманса Voetbal Primeur.

Сообщалось, что «Аякс» получил предупреждение по поводу Зинченко.

По теме:
Источник: В Арсенале есть два игрока, грустящие из-за ухода Зинченко
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
