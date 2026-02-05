«Супер трансфер». Экс-форвард сборной Нидерландов оценил переход Зинченко

Бывший нападающий сборной Нидерландов Данни Куверманс поделился мнениями о переходе украинского защитника Александра Зинченко в амстердамский «Аякс».

«Я думаю, что это отличное подписание. Я точно так считаю. Он хорошо проявил себя на позиции защитника в английской Премьер-лиге, а там, конечно же, играют не слабаки.

Конечно, он играл в сильной команде, но если ты можешь хорошо выступать в Премьер-лиге, то сможешь сделать то же самое и в Эредивизи», - цитирует Куверманса Voetbal Primeur.

Сообщалось, что «Аякс» получил предупреждение по поводу Зинченко.