  ФОТО. Как Богдан Редушко подписывал новый контракт с Динамо
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 13:34 | Обновлено 05 февраля 2026, 13:37
ФОТО. Как Богдан Редушко подписывал новый контракт с Динамо

Новое соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 года

ФОТО. Как Богдан Редушко подписывал новый контракт с Динамо
ФК Динамо. Богдан Редушко

Полузащитник киевского Динамо Богдан Редушко заключил с клубом новое долгосрочное соглашение. Контракт футболиста будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Редушко начал футбольный путь в СДЮШОР Прикарпатье в Ивано-Франковске, после чего присоединился к академии Динамо. В конце февраля 2024 года он впервые сыграл за команду Динамо U19, дебютировав в матче чемпионата Украины против харьковского Металлиста 1925.

В сезоне 2024/25 Богдан был одним из ключевых игроков чемпионской команды Динамо U-19. По итогам сезона полузащитник записал в актив 9 забитых мячей и 13 результативных передач.

В декабре 2025 года Редушко дебютировал за первую команду Динамо, выйдя на поле в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против СК Полтава. Проведя на поле всего две минуты, он отдал свою первую голевую передачу на взрослом уровне, сразу произведя положительное впечатление.

Фотогалерея

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Богдан Редушко фото
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев

