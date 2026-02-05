ФОТО. Как Богдан Редушко подписывал новый контракт с Динамо
Новое соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 года
Полузащитник киевского Динамо Богдан Редушко заключил с клубом новое долгосрочное соглашение. Контракт футболиста будет действовать до 31 декабря 2030 года.
Редушко начал футбольный путь в СДЮШОР Прикарпатье в Ивано-Франковске, после чего присоединился к академии Динамо. В конце февраля 2024 года он впервые сыграл за команду Динамо U19, дебютировав в матче чемпионата Украины против харьковского Металлиста 1925.
В сезоне 2024/25 Богдан был одним из ключевых игроков чемпионской команды Динамо U-19. По итогам сезона полузащитник записал в актив 9 забитых мячей и 13 результативных передач.
В декабре 2025 года Редушко дебютировал за первую команду Динамо, выйдя на поле в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против СК Полтава. Проведя на поле всего две минуты, он отдал свою первую голевую передачу на взрослом уровне, сразу произведя положительное впечатление.
