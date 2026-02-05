Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не реализовали пенальти. Кривбасс и Брентфорд Б разошлись миром
Товарищеские матчи
Кривбасс
05.02.2026 13:00 – FT 0 : 0
Брентфорд B
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 15:09 | Обновлено 05 февраля 2026, 15:28
Не реализовали пенальти. Кривбасс и Брентфорд Б разошлись миром

Поединок «Кривбасс» – «Брентфорд» Б завершился со счетом 0:0

Не реализовали пенальти. Кривбасс и Брентфорд Б разошлись миром
ФК Кривбасс

«Кривбасс» проводит учебно-тренировочные сборы в Испании. В четверг, 5 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграли товарищеский матч со второй командой английского «Брентфорда».

Первый тайм «Кривбасс» провел активно. Команда создала несколько возможностей для взятия ворот, но забить не смогла.

Отличный шанс открыть счет был у Владимира Мулика на 67-й минуте. Однако игрок «Кривбасса» не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Товарищеский матч. Испания. 5 февраля

«Кривбасс» (Украина) – «Брентфорд» Б (Англия) – 0:0

товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог Брентфорд учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Владимир Мулик
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
