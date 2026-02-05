Не реализовали пенальти. Кривбасс и Брентфорд Б разошлись миром

«Кривбасс» проводит учебно-тренировочные сборы в Испании. В четверг, 5 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграли товарищеский матч со второй командой английского «Брентфорда».

Первый тайм «Кривбасс» провел активно. Команда создала несколько возможностей для взятия ворот, но забить не смогла.

Отличный шанс открыть счет был у Владимира Мулика на 67-й минуте. Однако игрок «Кривбасса» не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Товарищеский матч. Испания. 5 февраля

«Кривбасс» (Украина) – «Брентфорд» Б (Англия) – 0:0