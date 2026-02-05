Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
05.02.2026 16:00 - : -
Рига
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 15:11 | Обновлено 05 февраля 2026, 15:19
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг против клуба Рига

Игра пройдет 5 февраля в 16:00 в турецкой Анталии на стадионе Мардан

05 февраля 2026, 15:11 | Обновлено 05 февраля 2026, 15:19
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг против клуба Рига
Коллаж Sport.ua. Арда Туран

Коуч Арда Туран определил стартовый донецкого Шахтера на контрольный матч в Турции

5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра состоится в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг против клуба Рига

Шахтер: Туран, Фесюн, Мейрелиш, Педриньо, Невертон, Изаки, Очеретько, Лукас, Педро Энрике, Фарина, Грам, Винисиус

Запас: Баглай, Бондарь, Азаров, Матвиенко, Конопля, Марлон, Эгиналду, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Проспер, Кауан Элиас

Инфографика

товарищеские матчи Рига Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Арда Туран стартовые составы
