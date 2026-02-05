Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг против клуба Рига
Игра пройдет 5 февраля в 16:00 в турецкой Анталии на стадионе Мардан
Коуч Арда Туран определил стартовый донецкого Шахтера на контрольный матч в Турции
5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Игра состоится в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Шахтер: Туран, Фесюн, Мейрелиш, Педриньо, Невертон, Изаки, Очеретько, Лукас, Педро Энрике, Фарина, Грам, Винисиус
Запас: Баглай, Бондарь, Азаров, Матвиенко, Конопля, Марлон, Эгиналду, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Проспер, Кауан Элиас
