Коуч Арда Туран определил стартовый донецкого Шахтера на контрольный матч в Турции

5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра состоится в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг против клуба Рига

Шахтер: Туран, Фесюн, Мейрелиш, Педриньо, Невертон, Изаки, Очеретько, Лукас, Педро Энрике, Фарина, Грам, Винисиус

Запас: Баглай, Бондарь, Азаров, Матвиенко, Конопля, Марлон, Эгиналду, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Проспер, Кауан Элиас

Инфографика