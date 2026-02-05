ФОТО. Как Усик поздравил Криштиану Роналду с днем рождения

Украинский боксер Александр Усик публично поздравил Криштиану Роналду с днем рождения.

Португальской звезде футбола исполнился 41 год.

Усик отреагировал на событие в своем Instagram, опубликовав сторис с отметкой Роналду.

Подпись была короткой и дружеской: «С днем рождения, бро».