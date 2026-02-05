Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Как Усик поздравил Криштиану Роналду с днем рождения
05 февраля 2026, 17:27
ФОТО. Как Усик поздравил Криштиану Роналду с днем рождения

Александр Усик был очень лаконичен

Instagram. Александр Усик и Криштиану Роналду

Украинский боксер Александр Усик публично поздравил Криштиану Роналду с днем рождения.

Португальской звезде футбола исполнился 41 год.

Усик отреагировал на событие в своем Instagram, опубликовав сторис с отметкой Роналду.

Подпись была короткой и дружеской: «С днем рождения, бро».

