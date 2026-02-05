Другие новости05 февраля 2026, 17:27 | Обновлено 05 февраля 2026, 17:29
ФОТО. Как Усик поздравил Криштиану Роналду с днем рождения
Александр Усик был очень лаконичен
05 февраля 2026, 17:27 | Обновлено 05 февраля 2026, 17:29
Украинский боксер Александр Усик публично поздравил Криштиану Роналду с днем рождения.
Португальской звезде футбола исполнился 41 год.
Усик отреагировал на событие в своем Instagram, опубликовав сторис с отметкой Роналду.
Подпись была короткой и дружеской: «С днем рождения, бро».
