Роналду – 41! Сколько забивал голов в каждом возрасте?

Сегодня легендарному португальцу Криштиану Роналду исполнился 41 год. Как мы уже упоминали ранее, за свою карьеру он забил 961 гол, выступая за разные команды и сборную Португалии.

Сейчас предлагаем вспомнить, какое количество забитых мячей Роналду было в каждом возрасте.

Голы Криштиану Роналду за карьеру (961), разбитые по возрасту португальца

17 – 5

18 – 1

19 – 17

20 – 13

21 – 26

22 – 40

23 – 30

24 – 28

25 – 53

26 – 59

27 – 67

28 – 64

29 – 60

30 – 58

31 – 54

32 – 53

33 – 49

34 – 45

35 – 40

36 – 41

37 – 17

38 – 53

39 – 50

40 – 38

41 – ?

Как видим, наибольшее количество голов португалец забил в возрасте 27 лет – 67.