Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду – 41! Сколько забивал голов в каждом возрасте?
Другие новости
05 февраля 2026, 12:24 | Обновлено 05 февраля 2026, 13:07
255
2

Роналду – 41! Сколько забивал голов в каждом возрасте?

В каком возрасте португалец забил больше всего?

05 февраля 2026, 12:24 | Обновлено 05 февраля 2026, 13:07
255
2 Comments
Роналду – 41! Сколько забивал голов в каждом возрасте?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня легендарному португальцу Криштиану Роналду исполнился 41 год. Как мы уже упоминали ранее, за свою карьеру он забил 961 гол, выступая за разные команды и сборную Португалии.

Сейчас предлагаем вспомнить, какое количество забитых мячей Роналду было в каждом возрасте.

Голы Криштиану Роналду за карьеру (961), разбитые по возрасту португальца

  • 17 – 5
  • 18 – 1
  • 19 – 17
  • 20 – 13
  • 21 – 26
  • 22 – 40
  • 23 – 30
  • 24 – 28
  • 25 – 53
  • 26 – 59
  • 27 – 67
  • 28 – 64
  • 29 – 60
  • 30 – 58
  • 31 – 54
  • 32 – 53
  • 33 – 49
  • 34 – 45
  • 35 – 40
  • 36 – 41
  • 37 – 17
  • 38 – 53
  • 39 – 50
  • 40 – 38
  • 41 – ?

Как видим, наибольшее количество голов португалец забил в возрасте 27 лет – 67.

По теме:
В Аль-Хиляле прокомментировали попытку Роналду сорвать трансфер Бензема
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Сегодня Роналду празднует день рождения – 1000-й гол уже близко
статистика Криштиану Роналду
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Редушко пояснил, почему решил продлить контракт с Динамо
Футбол | 05 февраля 2026, 11:54 1
Редушко пояснил, почему решил продлить контракт с Динамо
Редушко пояснил, почему решил продлить контракт с Динамо

Богдан рад подписать новое соглашение с киевским клубом

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05 февраля 2026, 10:18 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»

Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике

В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Бокс | 05.02.2026, 08:18
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
А шахту во сколько лет ему разбили?
Ответить
0
Диванний Експерт
Гарний хлопчик. Візьми цукерку.
Ответить
0
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 7
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
04.02.2026, 16:37 23
Теннис
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
03.02.2026, 15:00 4
Футбол
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
03.02.2026, 12:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем