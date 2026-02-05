Другие новости05 февраля 2026, 12:24 | Обновлено 05 февраля 2026, 13:07
Роналду – 41! Сколько забивал голов в каждом возрасте?
В каком возрасте португалец забил больше всего?
Сегодня легендарному португальцу Криштиану Роналду исполнился 41 год. Как мы уже упоминали ранее, за свою карьеру он забил 961 гол, выступая за разные команды и сборную Португалии.
Сейчас предлагаем вспомнить, какое количество забитых мячей Роналду было в каждом возрасте.
Голы Криштиану Роналду за карьеру (961), разбитые по возрасту португальца
- 17 – 5
- 18 – 1
- 19 – 17
- 20 – 13
- 21 – 26
- 22 – 40
- 23 – 30
- 24 – 28
- 25 – 53
- 26 – 59
- 27 – 67
- 28 – 64
- 29 – 60
- 30 – 58
- 31 – 54
- 32 – 53
- 33 – 49
- 34 – 45
- 35 – 40
- 36 – 41
- 37 – 17
- 38 – 53
- 39 – 50
- 40 – 38
- 41 – ?
Как видим, наибольшее количество голов португалец забил в возрасте 27 лет – 67.
А шахту во сколько лет ему разбили?
Гарний хлопчик. Візьми цукерку.
