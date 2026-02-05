5 февраля, в четвертьфинале теннисного турнира в Клуж-Напока между собой сыграют Дарья Снигур (WTA 144) – Юань Юэ (WTA 130).

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Дарья Снигур

Украинская спортсменка уверенно выглядит в текущем сезоне, она уже успела провести 11 матчей, в которых одержала девять побед. Такой хороший старт позволил подняться на девять позиций в мировом рейтинге.

В Клуж-Напоке Снигур начала с квалификации, где уверенно прошла еще одну украинку Ангелину Калинину – 6:3, 6:1, не было проблем и с Аленой Большовой из Испании. Уже в основной сетке Дарья одержала победу над француженкой Ракотоманга Ражаона – 6:3, 6:3. Спортсменка шокировала местную публику, когда разгромила вторую сеяную, румынку Жаклин Кристиан – 6:1, 6:0, потратив на это меньше часа.

Юань Юэ

Китайская спортсменка в свое время считалась крепким середняком, 2024 год она завершила в топ-50, но потом провалила следующий сезон, потеряв 79 позиций и выпав из топ-100.

В этом году спортсменка смотрится неплохо, на Открытом чемпионате Австралии она смогла преодолеть в квалификации, но в первом круге она попала на саму Игу Свентек, которой смогла дать бой – 6:7, 3:6. Свой путь в Клуж-Напока Юань начала с победы над хорваткой Анте Ружич – 6:4, 5:7, 6:2. Невероятно сложным выдался матч против испанки Сары Соррибес-Тормо – 4:6, 6:2, 7:6, в решающем сете на тай-брейке китаянка уступала 1:4, но в итоге вырвала победу 7:5. Каждая победа на этом турнире спортсменке дается с большим трудом, она не показывает свой лучший теннис.

Прогноз

Теннисистки сыграют между собой впервые, букмекеры изначально давали соперницам идентичные шансы на успех. Сейчас Снигур превратилась в небольшого фаворита, это свидетельствует о том, что на украинку больше ставят. Китаянка знает, что значит играть на топ-уровне, но стабильности ей не хватает.

Что касается украинки, она постепенно прогрессирует, пытаясь выиграть первый в карьере турнир WTA. Поскольку сложно кому-то отдать предпочтение, поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,7.