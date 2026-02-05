Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 4 февраля. Рух нанес поражение австрийской команде
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 13:09 | Обновлено 05 февраля 2026, 13:12
174
0

Товарищеские матчи, 4 февраля. Рух нанес поражение австрийской команде

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

05 февраля 2026, 13:09 | Обновлено 05 февраля 2026, 13:12
174
0
Товарищеские матчи, 4 февраля. Рух нанес поражение австрийской команде
ФК Рух Львов

4 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провела одна команда УПЛ.

Львовский Рух сыграл второй спарринг на словенских сборах. Подопечные Ивана Федыка обыграли команду Аустрия Клагенфурт из Австрии (4:2).

Голы забили: Ясинский, 17, Таллес, 24 (пен), Бойко, 54 (пен), Касарда, 77 – Делич, 16, Лю, 58

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 4 февраля 2026

  • Ван (Армения) – Айк (Армения) – 5:0
  • Вапрус Пярну (Эстония) – Метта (Латвия) – 0:3
  • Экранас (Литва) – Трансинвест (Литва) – 0:6
  • Интер Турку (Финляндия) – ПК-35 (Финляндия) – 0:3
  • Рух Львов (Украина) – Аустрия Клагенфурт (Австрия) – 4:2
  • Стяуа Бухарест (Румыния) – Динамо Бухарест (Румыния) – 2:2
  • Вараждин (Хорватия) – Кустошия (Хорватия) – 1:1
  • Сабиако (Австралия) – Флорит Атена (Австралия) – 1:4
  • Хиндия Тырговиште (Румыния) – Афумац (Румыния) – 1:2
  • Вайле (Дания) – Орхус Фремад (Дания) – 0:3
  • ГКС Ястшембе (Польша) – Гочалковице Здруй (Польша) – 0:3
  • Гутник Краков (Польша) – Висляны Скавина (Польша) – 0:3
  • Арсими (Сев. Македония) – Шкупи (Сев. Македония) – 1:0
  • Вихрен (Болгария) – Кюстендил (Болгария) – 4:0
  • Ловчен (Черногория) – Бокель (Черногория) – 0:1
  • Лудогорец II (Болгария) – Янтра Габрово (Болгария) – 2:1
  • Работнички (Сев. Македония) – Кожув Гевгелия (Сев. Македония) – 2:0
  • РФС (Латвия) – Жальгирис (Литва) – 4:2
  • Саса (Сев. Македония) – Брегальница Штип (Сев. Македония) – 0:3
  • Тиквеш (Сев. Македония) – Новаци (Сев. Македония) – 1:0
  • Адмира (Австрия) – Нюрнберг II (Германия) – 2:4
  • Бихор (Румыния) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 1:2
  • Б-93 (Дания) – Нествед (Дания) – 2:0
  • Корк Сити (Ирландия) – Керри (Ирландия) – 4:1
  • Фредрикстад (Норвегия) – Ерв (Норвегия) – 3:2
  • Михаловце U19 (Словакия) – Гуменне (Словакия) – 2:6
  • Фремад Амагер (Дания) – Мальме U19 (Швеция) – 2:0
  • Иглава (Чехия) – Велка Битеш (Чехия) – 5:0
  • Римавска Собота (Словакия) – Зволен (Словакия) – 1:2
  • Брозаны (Чехия) – Усти-над-Лабем B (Чехия) – 3:1
  • Хельсингборг (Швеция) – Русенгорд (Швеция) – 2:2
  • Конске (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 1:2
  • Ландскруна (Швеция) – Энгельхольмс (Швеция) – 4:0
  • Сенец (Словакия) – Малженице (Словакия) – 0:5
  • Хьюстон Динамо (США) – Сан-Антонио (США) – 2:0
  • Штурм Грац II (Австрия) – Кальсдорф (Австрия) – 4:0
  • Унтерхахинг (Германия) – Вакер Инсбрук (Австрия) – 2:3
  • Винер Виктория (Австрия) – Винербергер (Австрия) – 2:2
  • Нордмарк Сатруп (Германия) – Вайхе-08 (Германия) – 2:1
  • Аугсбург II (Германия) – Тельде (Германия) – 11:0
  • Пайерн (Швейцария) – Бавуа (Швейцария) – 2:2
  • Эль-Пасо (США) – Хуарес (Мексика) – 2:4
  • Лос-Анджелес Гэлакси (США) – OK Блюз (США) – 2:0

Видео матча

По теме:
Оболонь проводит спарринг с клубом Петрокуб. Стартовые составы
Волевая победа. Эпицентр обыграл румынский клуб Тыргу Муреш
Хольштайн – Штутгарт – 0:3. Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор
товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Рух Львов Аустрия Клагенфурт видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-футболист сборной Польши разнес Мудрика: «Лучше научите его истории»
Футбол | 05 февраля 2026, 10:29 6
Экс-футболист сборной Польши разнес Мудрика: «Лучше научите его истории»
Экс-футболист сборной Польши разнес Мудрика: «Лучше научите его истории»

Цезарий Кухарский раскритиковал вингера лондонского «Челси» из-за его высказываний

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05 февраля 2026, 08:03 18
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

Редушко пояснил, почему решил продлить контракт с Динамо
Футбол | 05.02.2026, 11:54
Редушко пояснил, почему решил продлить контракт с Динамо
Редушко пояснил, почему решил продлить контракт с Динамо
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04.02.2026, 14:45
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 14
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 1
Футбол
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 9
Теннис
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
03.02.2026, 12:51 1
Футбол
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
03.02.2026, 11:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем