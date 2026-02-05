Товарищеские матчи, 4 февраля. Рух нанес поражение австрийской команде
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
4 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провела одна команда УПЛ.
Львовский Рух сыграл второй спарринг на словенских сборах. Подопечные Ивана Федыка обыграли команду Аустрия Клагенфурт из Австрии (4:2).
Голы забили: Ясинский, 17, Таллес, 24 (пен), Бойко, 54 (пен), Касарда, 77 – Делич, 16, Лю, 58
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 4 февраля 2026
- Ван (Армения) – Айк (Армения) – 5:0
- Вапрус Пярну (Эстония) – Метта (Латвия) – 0:3
- Экранас (Литва) – Трансинвест (Литва) – 0:6
- Интер Турку (Финляндия) – ПК-35 (Финляндия) – 0:3
- Рух Львов (Украина) – Аустрия Клагенфурт (Австрия) – 4:2
- Стяуа Бухарест (Румыния) – Динамо Бухарест (Румыния) – 2:2
- Вараждин (Хорватия) – Кустошия (Хорватия) – 1:1
- Сабиако (Австралия) – Флорит Атена (Австралия) – 1:4
- Хиндия Тырговиште (Румыния) – Афумац (Румыния) – 1:2
- Вайле (Дания) – Орхус Фремад (Дания) – 0:3
- ГКС Ястшембе (Польша) – Гочалковице Здруй (Польша) – 0:3
- Гутник Краков (Польша) – Висляны Скавина (Польша) – 0:3
- Арсими (Сев. Македония) – Шкупи (Сев. Македония) – 1:0
- Вихрен (Болгария) – Кюстендил (Болгария) – 4:0
- Ловчен (Черногория) – Бокель (Черногория) – 0:1
- Лудогорец II (Болгария) – Янтра Габрово (Болгария) – 2:1
- Работнички (Сев. Македония) – Кожув Гевгелия (Сев. Македония) – 2:0
- РФС (Латвия) – Жальгирис (Литва) – 4:2
- Саса (Сев. Македония) – Брегальница Штип (Сев. Македония) – 0:3
- Тиквеш (Сев. Македония) – Новаци (Сев. Македония) – 1:0
- Адмира (Австрия) – Нюрнберг II (Германия) – 2:4
- Бихор (Румыния) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 1:2
- Б-93 (Дания) – Нествед (Дания) – 2:0
- Корк Сити (Ирландия) – Керри (Ирландия) – 4:1
- Фредрикстад (Норвегия) – Ерв (Норвегия) – 3:2
- Михаловце U19 (Словакия) – Гуменне (Словакия) – 2:6
- Фремад Амагер (Дания) – Мальме U19 (Швеция) – 2:0
- Иглава (Чехия) – Велка Битеш (Чехия) – 5:0
- Римавска Собота (Словакия) – Зволен (Словакия) – 1:2
- Брозаны (Чехия) – Усти-над-Лабем B (Чехия) – 3:1
- Хельсингборг (Швеция) – Русенгорд (Швеция) – 2:2
- Конске (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 1:2
- Ландскруна (Швеция) – Энгельхольмс (Швеция) – 4:0
- Сенец (Словакия) – Малженице (Словакия) – 0:5
- Хьюстон Динамо (США) – Сан-Антонио (США) – 2:0
- Штурм Грац II (Австрия) – Кальсдорф (Австрия) – 4:0
- Унтерхахинг (Германия) – Вакер Инсбрук (Австрия) – 2:3
- Винер Виктория (Австрия) – Винербергер (Австрия) – 2:2
- Нордмарк Сатруп (Германия) – Вайхе-08 (Германия) – 2:1
- Аугсбург II (Германия) – Тельде (Германия) – 11:0
- Пайерн (Швейцария) – Бавуа (Швейцария) – 2:2
- Эль-Пасо (США) – Хуарес (Мексика) – 2:4
- Лос-Анджелес Гэлакси (США) – OK Блюз (США) – 2:0
Видео матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цезарий Кухарский раскритиковал вингера лондонского «Челси» из-за его высказываний
Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса