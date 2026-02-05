Товарищеские матчи, 4 февраля. Рух нанес поражение австрийской команде

4 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провела одна команда УПЛ.

Львовский Рух сыграл второй спарринг на словенских сборах. Подопечные Ивана Федыка обыграли команду Аустрия Клагенфурт из Австрии (4:2).

Голы забили: Ясинский, 17, Таллес, 24 (пен), Бойко, 54 (пен), Касарда, 77 – Делич, 16, Лю, 58

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 4 февраля 2026

Ван (Армения) – Айк (Армения) – 5:0

Вапрус Пярну (Эстония) – Метта (Латвия) – 0:3

Экранас (Литва) – Трансинвест (Литва) – 0:6

Интер Турку (Финляндия) – ПК-35 (Финляндия) – 0:3

Рух Львов (Украина) – Аустрия Клагенфурт (Австрия) – 4:2

Стяуа Бухарест (Румыния) – Динамо Бухарест (Румыния) – 2:2

Вараждин (Хорватия) – Кустошия (Хорватия) – 1:1

Сабиако (Австралия) – Флорит Атена (Австралия) – 1:4

Хиндия Тырговиште (Румыния) – Афумац (Румыния) – 1:2

Вайле (Дания) – Орхус Фремад (Дания) – 0:3

ГКС Ястшембе (Польша) – Гочалковице Здруй (Польша) – 0:3

Гутник Краков (Польша) – Висляны Скавина (Польша) – 0:3

Арсими (Сев. Македония) – Шкупи (Сев. Македония) – 1:0

Вихрен (Болгария) – Кюстендил (Болгария) – 4:0

Ловчен (Черногория) – Бокель (Черногория) – 0:1

Лудогорец II (Болгария) – Янтра Габрово (Болгария) – 2:1

Работнички (Сев. Македония) – Кожув Гевгелия (Сев. Македония) – 2:0

РФС (Латвия) – Жальгирис (Литва) – 4:2

Саса (Сев. Македония) – Брегальница Штип (Сев. Македония) – 0:3

Тиквеш (Сев. Македония) – Новаци (Сев. Македония) – 1:0

Адмира (Австрия) – Нюрнберг II (Германия) – 2:4

Бихор (Румыния) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 1:2

Б-93 (Дания) – Нествед (Дания) – 2:0

Корк Сити (Ирландия) – Керри (Ирландия) – 4:1

Фредрикстад (Норвегия) – Ерв (Норвегия) – 3:2

Михаловце U19 (Словакия) – Гуменне (Словакия) – 2:6

Фремад Амагер (Дания) – Мальме U19 (Швеция) – 2:0

Иглава (Чехия) – Велка Битеш (Чехия) – 5:0

Римавска Собота (Словакия) – Зволен (Словакия) – 1:2

Брозаны (Чехия) – Усти-над-Лабем B (Чехия) – 3:1

Хельсингборг (Швеция) – Русенгорд (Швеция) – 2:2

Конске (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 1:2

Ландскруна (Швеция) – Энгельхольмс (Швеция) – 4:0

Сенец (Словакия) – Малженице (Словакия) – 0:5

Хьюстон Динамо (США) – Сан-Антонио (США) – 2:0

Штурм Грац II (Австрия) – Кальсдорф (Австрия) – 4:0

Унтерхахинг (Германия) – Вакер Инсбрук (Австрия) – 2:3

Винер Виктория (Австрия) – Винербергер (Австрия) – 2:2

Нордмарк Сатруп (Германия) – Вайхе-08 (Германия) – 2:1

Аугсбург II (Германия) – Тельде (Германия) – 11:0

Пайерн (Швейцария) – Бавуа (Швейцария) – 2:2

Эль-Пасо (США) – Хуарес (Мексика) – 2:4

Лос-Анджелес Гэлакси (США) – OK Блюз (США) – 2:0

Видео матча