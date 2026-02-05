ФОТО. Как Динамо U-19 пропустило шесть мячей от Атлетико U-19 в ЮЛУ

В среду, 4 февраля, киевское Динамо U-19 провело первый официальный поединок в 2026 году – матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/2026.

На этом этапе соперником подопечных Павла Чередниченко была команда Атлетико из Испании, которая на основном этапе заняла 7-е место среди 32 участников. Динамо прошло два раунда по Пути чемпионов, обыграв шведский Броммапойкарну (1:0 дома, 2:1 на выезде) и шотландский Хиберниан (1:0 дома, 1:1 на выезде).

Поединок с Атлетико был домашним для киевской команды, игра прошла в турецкой Анталии. Динамовцы уступили со счетом 2:6.

На протяжении первых минут отчетного матча больше владели мячом подопечные Анхеля Донато. Они же нанесли первый удар по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой. Еще раз динамовцам повезло после того, как Эстебан отдал передачу на Гранта, и тот был чрезвычайно близок к тому, чтобы вывести свою команду вперед – на этот раз мяч пролетел еще ближе к штанге. Заработали футболисты Атлетико и несколько стандартных положений, но опасными они не были.

В целом в начале игры инициативой больше владели номинальные гости, а на 16-й минуте они повели в счете: Барриос выполнил навесную передачу слева, и Эстебан примерно с линии вратарской площадки головой направил мяч в сетку, выведя свою команду вперед (1:0). В дальнейшем испанцы продолжали действовать активнее, использовали прессинг и перехватывали мяч. В одном из моментов Атлетико заработал опасный стандарт в непосредственной близости от ворот – почти на линии штрафной площадки, немного правее центра. Муньос пробил мощно и был близок к тому, чтобы удвоить счет, но мяч попал в перекладину!

Динамовцы тоже пытались придумать что-то впереди, но подобраться слишком близко к воротам соперника им не удавалось – в частности после заброса в штрафную площадку в исполнении Андрейко первыми на мяче оказались игроки в полосатых футболках. Зато подопечные Анхеля Донато смогли отличиться во второй раз. К взятию ворот снова привело стандартное положение. На этот раз вместо удара со штрафного испанцы хитро разыграли мяч, в итоге защитник Хиль вбежал в штрафную площадку и метров с 10 направил его по недосягаемой для вратаря траектории (2:0).

В конце первого тайма мяч в ворота Атлетико отправил Редушко, но футболист Динамо находился в офсайде, поэтому взятие ворот засчитано не было. Так что на перерыв команды ушли при преимуществе испанцев.

Второй тайм начался с опасного штрафного удара, который заработали динамовцы после нарушения правил Домингеса против Гродзинского почти на линии штрафной площадки. Редушко выполнил подачу на Люсина, но у Павла немного не получился удар головой, и мяч вылетел за пределы поля. Но вскоре киевской команде удалось сократить отставание в счете. Редушко благодаря индивидуальным действиям лучше всех разобрался возле штрафной площадки и пробил низом точно в угол ворот (1:2).

Но радовались динамовцы недолго, ведь уже через несколько минут испанцы восстановили свое преимущество в два мяча: Грос, получив передачу от Эстебана, убрал защитника и примерно из центра штрафной площадки не оставил шансов Суркису (3:1).

Киевляне пытались угрожать владениям соперника и после стандартных положений, но подачи с угловой отметки выгоды киевской команде не принесли. Игра развивалась быстро и динамично, номинальные хозяева много комбинировали и отвечали на атаки Атлетико не менее опасными своими атаками. Но если украинцы не смогли воспользоваться своими шансами, то команда Анхеля Донато отличилась еще раз: вратарь Пикерас выполнил длинную передачу от ворот аж до штрафной площадки украинцев, где Винатеа, который недавно вышел на замену, переиграл защитника и точно пробил по воротам (4:1).

А еще через несколько минут Винатеа оформил дубль, воспользовавшись передачей Рахадо и низом поразив левый от себя угол ворот (5:1). А вскоре Муньос сумел прорваться в штрафную площадку и не промахнуться с выгодной позиции (6:1).

В оставшееся до финального свистка время киевляне пытались сократить отставание в счете, в частности такие моменты имели Редушко и Андрейко, и первому все же удалось достичь желаемого: Богдан, хоть и со второй попытки, но точно пробил со штрафного, поразив тот же угол ворот, что и в первый раз, и установив окончательный счет.

В итоге динамовцы уступили со счетом 2:6. Киевская команда прекратила участие в Юношеской лиге УЕФА. Следующий матч Динамо U-19 проведет в юношеском первенстве Украины в четверг, 19 февраля. Подопечные Павла Чередниченко в рамках 17-го тура дома будут принимать львовский Рух.

Юношеская лига УЕФА, 1/16 финала

4 февраля 2026. Анталия (Турция), Mardan Stadium

Динамо Киев U-19 (Украина) – Атлетико U-19 (Испания) – 2:6 (0:2)

Голы: Редушко, 52, 90 – Эстебан, 17, Хиль, 33, Грос, 55, Винатеа, 69, 74, Муньос, 79.

Динамо: 71. Суркис (к), 11. Губенко (30. Романюк, 30), 4. Огородник, 34. Захарченко, 3. Дехтяр, 6. Иваськив (2. Рыбак, 83), 22. Осипенко (20. Федоренко, 78), 8. Люсин, 7. Андрейко, 10. Редушко, 17. Гродзинский (21. Бекерский, 78).

Атлетико: 1. Пикерас, 2. Грант (15. Санчо, 73), 5. Домингес (14. Аймар Гарсия, 73), 4. Хиль, 3. Муньос (16. Кабеса, 80), 8. Санзи, 11. Аддо, 6. Тена (17. Винатеа, 63), 10. Грос (21. Рахадо, 63), 7. Барриос, 9. Эстебан (к).

Предупреждения: Осипенко, 54 – Домингес, 47.

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея