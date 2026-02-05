Динамо Киев – Верес Ровно – 3:2. Пушка от Бражко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
Украинские клубы провели контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 16:00 встречались Динамо Киев и команда Верес Ровно.
Динамо и Верес проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Игра прошла в формате: 4 тайма по 30 минут.
Николай Шапаренко оформил дубль, но соперники тоже забили два гола (2:2).
На 67-й минуте, забив гол-шедевр мощным ударом издалека, Владимир Бражко принес победу Динамо (3:2).
Товарищеский матч (4 тайма по 30 мин)
5 февраля 2026 года. Турция
Динамо Киев – Верес Ровно – 3:2
Голы: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатин, 40 (пен), Шарай, 46
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Николай Шапаренко, 22 мин
ГОЛ! 2:0. Николай Шапаренко, 38 мин
ГОЛ! 3:2. Владимир Бражко, 67 мин
Видеозапись матча
