  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Верес Ровно – 3:2. Пушка от Бражко. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Динамо Киев
05.02.2026 16:00 – FT 3 : 2
Верес
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 18:29 | Обновлено 05 февраля 2026, 18:34
Динамо Киев – Верес Ровно – 3:2. Пушка от Бражко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

ФК Динамо

Украинские клубы провели контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречались Динамо Киев и команда Верес Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо и Верес проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра прошла в формате: 4 тайма по 30 минут.

Николай Шапаренко оформил дубль, но соперники тоже забили два гола (2:2).

На 67-й минуте, забив гол-шедевр мощным ударом издалека, Владимир Бражко принес победу Динамо (3:2).

Товарищеский матч (4 тайма по 30 мин)

5 февраля 2026 года. Турция

Динамо Киев – Верес Ровно – 3:2

Голы: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатин, 40 (пен), Шарай, 46

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Николай Шапаренко, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Николай Шапаренко, 38 мин

ГОЛ! 3:2. Владимир Бражко, 67 мин

Видеозапись матча

Динамо Киев товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Динамо - Верес видео голов и обзор Николай Шапаренко Владимир Бражко Игорь Харатин Владислав Шарай
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
