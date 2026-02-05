Украинские клубы провели контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречались Динамо Киев и команда Верес Ровно.

Динамо и Верес проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра прошла в формате: 4 тайма по 30 минут.

Николай Шапаренко оформил дубль, но соперники тоже забили два гола (2:2).

На 67-й минуте, забив гол-шедевр мощным ударом издалека, Владимир Бражко принес победу Динамо (3:2).

Товарищеский матч (4 тайма по 30 мин)

5 февраля 2026 года. Турция

Динамо Киев – Верес Ровно – 3:2

Голы: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатин, 40 (пен), Шарай, 46

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Николай Шапаренко, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Николай Шапаренко, 38 мин

ГОЛ! 3:2. Владимир Бражко, 67 мин

Видеозапись матча