Украина. Премьер лига05 февраля 2026, 15:04 | Обновлено 05 февраля 2026, 15:07
232
0
ФОТО. Как выглядит стадион Мардан в Анталии, на котором сыграет Шахтер
5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.
05 февраля 2026, 15:04 | Обновлено 05 февраля 2026, 15:07
232
0
Донецкий Шахтер показал, как выглядит стадион, где горняки проведут контрольный матч.
5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Игра состоится в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Читайте также:Шахтер Донецк – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Как выглядит стадион Мардан в Анталии, на котором сыграет Шахтер
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 февраля 2026, 04:22 0
Боксер не хочет обсуждать Фьюри
Олимпийские игры | 05 февраля 2026, 11:31 3
Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах
Футбол | 05.02.2026, 14:22
Футбол | 05.02.2026, 12:33
Бокс | 05.02.2026, 10:18
Комментарии 0
Популярные новости
05.02.2026, 04:02
04.02.2026, 19:57 1
03.02.2026, 23:35
05.02.2026, 07:41 2
03.02.2026, 23:01
04.02.2026, 07:37 6
04.02.2026, 08:18 7
04.02.2026, 05:02