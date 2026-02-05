Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как выглядит стадион Мардан в Анталии, на котором сыграет Шахтер
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 15:04 | Обновлено 05 февраля 2026, 15:07
ФОТО. Как выглядит стадион Мардан в Анталии, на котором сыграет Шахтер

5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.

ФК Шахтер. Стадион Мардан

Донецкий Шахтер показал, как выглядит стадион, где горняки проведут контрольный матч.

5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра состоится в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

