Донецкий Шахтер показал, как выглядит стадион, где горняки проведут контрольный матч.

5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра состоится в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

ФОТО. Как выглядит стадион Мардан в Анталии, на котором сыграет Шахтер