Кривбасс проводит спарринг с командой Брентфорд Б. Стартовые составы

«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В четверг, 5 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграют со второй командой английского «Брентфорда».

«Кривбасс» провел на испанских сборах четыре спарринга. Команда Патрика ван Леувена проиграла датским «Мидтьюлланду» (0:3) и «Орхусу» (2:4), сыграла вничью 3:3 с клубом «Тэджон Ситизен» из Южной Кореи и со счетом 3:0 обыграла китайский «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

Товарищеский матч. Испания. 5 февраля, 13:00

«Кривбасс» (Украина) – «Брентфорд» Б (Англия)