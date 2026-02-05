Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс проводит спарринг с командой Брентфорд Б. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Кривбасс
05.02.2026 13:00 - : -
Брентфорд B
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 12:14 | Обновлено 05 февраля 2026, 12:15
143
0

Кривбасс проводит спарринг с командой Брентфорд Б. Стартовые составы

Поединок «Кривбасс» – «Брентфорд» Б состоится 5 февраля в 13:00 по Киеву

05 февраля 2026, 12:14 | Обновлено 05 февраля 2026, 12:15
143
0
Кривбасс проводит спарринг с командой Брентфорд Б. Стартовые составы
ФК Кривбасс

«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В четверг, 5 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграют со второй командой английского «Брентфорда».

«Кривбасс» провел на испанских сборах четыре спарринга. Команда Патрика ван Леувена проиграла датским «Мидтьюлланду» (0:3) и «Орхусу» (2:4), сыграла вничью 3:3 с клубом «Тэджон Ситизен» из Южной Кореи и со счетом 3:0 обыграла китайский «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

Товарищеский матч. Испания. 5 февраля, 13:00

«Кривбасс» (Украина) – «Брентфорд» Б (Англия)

По теме:
Динамо Киев – Верес Ровно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Волевая победа. Эпицентр обыграл румынский клуб Тыргу Муреш
Шахтер Донецк – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы Кривбасс Кривой Рог Брентфорд
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усику досталось от известного воина бригады Азов
Бокс | 05 февраля 2026, 08:18 9
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов

Александр сфотографировался с Биволом и Бетербиевым

Фиаско Динамо U-19, финал для Ман Сити, успех Снигур, 4-е место в эстафете
Футбол | 05 февраля 2026, 11:43 0
Фиаско Динамо U-19, финал для Ман Сити, успех Снигур, 4-е место в эстафете
Фиаско Динамо U-19, финал для Ман Сити, успех Снигур, 4-е место в эстафете

Главные новости за 4 февраля на Sport.ua

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05.02.2026, 10:18
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Олимпийские игры | 05.02.2026, 11:31
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 1
Бокс
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
04.02.2026, 12:54 29
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 5
Бокс
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 14
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 9
Футбол
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем