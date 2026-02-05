05.02.2026 13:00 - : -
Кривбасс проводит спарринг с командой Брентфорд Б. Стартовые составы
Поединок «Кривбасс» – «Брентфорд» Б состоится 5 февраля в 13:00 по Киеву
«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В четверг, 5 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграют со второй командой английского «Брентфорда».
«Кривбасс» провел на испанских сборах четыре спарринга. Команда Патрика ван Леувена проиграла датским «Мидтьюлланду» (0:3) и «Орхусу» (2:4), сыграла вничью 3:3 с клубом «Тэджон Ситизен» из Южной Кореи и со счетом 3:0 обыграла китайский «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».
Товарищеский матч. Испания. 5 февраля, 13:00
«Кривбасс» (Украина) – «Брентфорд» Б (Англия)
