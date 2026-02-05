Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Оболонь
05.02.2026 15:00 - : -
Петрокуб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 15:00 |
100
0

Оболонь – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

05 февраля 2026, 15:00 |
100
0
Оболонь – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 15:00 встречаются Оболонь Киев и команда Петрокуб Хынчешты и Молдовы

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевская Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Оболонь – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Динамо Киев – Верес Ровно. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча
Названы стартовые составы Динамо и Вереса на спарринг в Турции
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Петрокуб Хынчешты
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05 февраля 2026, 07:48 14
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком

Президент УАФ проигнорировал обращение по поводу Михаила

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05 февраля 2026, 04:22 0
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

Усику досталось от известного воина бригады Азов
Бокс | 05.02.2026, 08:18
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04.02.2026, 23:50
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05.02.2026, 14:22
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 9
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем