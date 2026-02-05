Украина. Премьер лига05 февраля 2026, 15:00 |
Оболонь – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
05 февраля 2026, 15:00
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 15:00 встречаются Оболонь Киев и команда Петрокуб Хынчешты и Молдовы
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Киевская Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
