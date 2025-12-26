ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко выбрал худшую команду первого круга в УПЛ, выделив свой бывший клуб.

«Для меня худшая команда – это «Торпедо», то есть «Динамо». Что можно требовать от Полтавы, Эпицентра и Кудровки, если они только вышли в УПЛ?

Они и будут барахтаться внизу. А Динамо идет на четвертом месте, уже на девять очков отставая от ЛНЗ и Шахтера. За половину первого круга Динамо набрало только шесть очков. Но Шовковскому не идти, а бежать нужно было из футбола после такого», – сказал Леоненко.