Украина. Премьер лига26 декабря 2025, 07:00 |
1508
0
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
Виктор раскритиковал свой бывший клуб – «Динамо»
26 декабря 2025, 07:00 |
1508
0
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко выбрал худшую команду первого круга в УПЛ, выделив свой бывший клуб.
«Для меня худшая команда – это «Торпедо», то есть «Динамо». Что можно требовать от Полтавы, Эпицентра и Кудровки, если они только вышли в УПЛ?
Они и будут барахтаться внизу. А Динамо идет на четвертом месте, уже на девять очков отставая от ЛНЗ и Шахтера. За половину первого круга Динамо набрало только шесть очков. Но Шовковскому не идти, а бежать нужно было из футбола после такого», – сказал Леоненко.
Читайте также:Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 25 декабря 2025, 10:10 0
Чемпионат мира в США
Футбол | 25 декабря 2025, 10:09 12
Линдон Эмерллаху будет защищать цвет житомирского клуба
Футбол | 25.12.2025, 13:17
Футбол | 25.12.2025, 22:34
Футбол | 26.12.2025, 06:03
Комментарии 0
Популярные новости
25.12.2025, 21:27
25.12.2025, 07:41 13
24.12.2025, 20:43 8
25.12.2025, 14:08 16
25.12.2025, 08:55 13
24.12.2025, 12:41 33
24.12.2025, 09:06
25.12.2025, 03:22 1