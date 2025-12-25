Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 09:20 | Обновлено 25 декабря 2025, 09:26
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»

Олег Саленко высказался о смене главного тренера столичного гранда

Олег Саленко

Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко высказался о отставке Алекандр Шовковского с поста тренера чемпиона Украины и упомянул конфликт с Григорием Суркисом:

– Олег, после прошлого чемпионского сезона вы предполагали, что в «Динамо» может произойти регресс, прежде всего, в результатах?

– Конечно, нет. А оказалось, что такое может быть и довольно быстро. На мой взгляд, в середине команды были проблемы. Смену наставника нужно было делать раньше. Мы, кстати, с Григорием Михайловичем Суркисом поссорились по поводу этой темы. Но, в конце концов, то, о чем я часто говорил, все-таки произошло.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может усилиться полузащитником.

