Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»

Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко высказался о отставке Алекандр Шовковского с поста тренера чемпиона Украины и упомянул конфликт с Григорием Суркисом:

– Олег, после прошлого чемпионского сезона вы предполагали, что в «Динамо» может произойти регресс, прежде всего, в результатах?

– Конечно, нет. А оказалось, что такое может быть и довольно быстро. На мой взгляд, в середине команды были проблемы. Смену наставника нужно было делать раньше. Мы, кстати, с Григорием Михайловичем Суркисом поссорились по поводу этой темы. Но, в конце концов, то, о чем я часто говорил, все-таки произошло.

