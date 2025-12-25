Динамо может усилиться полузащитником. Легенда клуба раскрыл подробности
Роман Саленко может вернуться в Киев
Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко высказался о своем сыне Романе Саленко, который на правах аренды из «Динамо» играет за луганскую «Зарю»:
– Многие молодые динамовские футболисты находятся в аренде, в частности, ваш сын Роман. Он возвращается зимой в «Динамо»?
– Пока не ясно. «Динамо» и «Заря» вместе поедут на сборы, там и будет решаться этот вопрос. У него еще полгода аренды. Мое мнение таково, что если Роману будут давать игровое время, то это один вопрос, если его ждет скамейка запасных, то лучше пока остаться в луганской команде.
