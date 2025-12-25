Динамо может усилиться полузащитником. Легенда клуба раскрыл подробности

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 08:24 | Обновлено 25 декабря 2025, 08:30
1141
1

Роман Саленко может вернуться в Киев

ФК Динамо. Роман Саленко

Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко высказался о своем сыне Романе Саленко, который на правах аренды из «Динамо» играет за луганскую «Зарю»:

– Многие молодые динамовские футболисты находятся в аренде, в частности, ваш сын Роман. Он возвращается зимой в «Динамо»?

– Пока не ясно. «Динамо» и «Заря» вместе поедут на сборы, там и будет решаться этот вопрос. У него еще полгода аренды. Мое мнение таково, что если Роману будут давать игровое время, то это один вопрос, если его ждет скамейка запасных, то лучше пока остаться в луганской команде.

Ранее Олег Саленко высказался о Николае Шапаренко.

Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
