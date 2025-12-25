Саленко назвал футболиста Динамо, которого нужно продать

Олег Саленко высказал свое мнение по поводу того, что нужно делать в команде во время зимней паузы и кого нужно из состава убирать.

– Сейчас необходимо делать полную перезагрузку команды, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Я уже говорил, что можно потерять полгода, делая ставку на молодежь. Игорь Костюк то ее хорошо знает. Не полностью, конечно, но лучших игроков нужно подтягивать к основе. Тренер не враг сам себе, чтобы использовать футболистов, которые не вытягивают. А некоторых пора отпускать. Вот, к примеру, Шапаренко потерялся в первой части сезона. Если есть предложение, нужно продавать.