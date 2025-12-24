Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings

Минувший сезон выдался весьма успешным для «Динамо». Киевская команда под руководством Александра Шовковского не проиграла ни одного матча в рамках украинской Премьер-лиги (20 побед, 10 ничьих), и абсолютно заслуженно взяла «золото». И пускай Кубок Украины «бело-синие» проиграли «Шахтеру», а еврокубковый сезон завершили на 34-м (из 36-ти) месте в общей таблице Лиги Европы, особых переживаний по этому поводу у фанатов «Динамо» не было. В конце концов, поражение от «горняков» в Кубке случилось лишь в серии пенальти, а это, как не крути, своего рода лотерея, а чересчур успешного выступления на европейской арене от наших клубов, учитывая реалии военного времени, ждать вряд ли приходится, потому эти турниры уже давно стоит воспринимать как «воспоминания из прошлой жизни», не иначе…

А вот где грянула настоящая сенсация, так это в новом розыгрыше УПЛ. Сезон-2025/26 «Динамо» начало крайне уверенно – так, как никто другой, с четырех кряду побед. Это позволило команде Шовковского с ходу оказаться на первой строчке турнирной таблицы, но потом… 13 сентября «бело-синие» впервые потеряли очки в национальном чемпионате, сыграв вничью с «Оболонью» (2:2). Затем случилась невиданная доселе серия из еще четырех кряду ничьих: против «Александрии» (2:2), «Карпат» (3:3), «Металлиста 1925» (1:1) и «Зари» (1:1). Эти результаты впервые всерьез поставили перед руководством «Динамо» вопрос о соответствии Александром Шовковским должности главного тренера. Но уверенная победа в 10-м туре над «Кривбассом» со счетом 4:0, как казалось тогда, развеет тучи над наставником, однако это произошло ненадолго…

Вслед за ничейной серией у «Динамо» приключилась доселе невиданная для клуба в национальном чемпионате серия из четырех поражений кряду: от «Шахтера» (1:3), ЛНЗ (0:1), «Колоса» (1:2) и «Полтавы» (1:2). Последнее фиаско приключилось с «бело-синим» уже без Шовковского. Президент «Динамо» Игорь Суркис не выдержал и 28 ноября уволил Александра, поставив на его место экс-наставника клубной молодежки Игоря Костюка.

fcdynamo.com. Игорь Костюк

В зиму «Динамо» вошло с новым главным тренером, ведь вскоре Суркис избавил Костюка от приставки «исполняющий обязанности», утвердив в роли полноценного наставника. Мог ли Игорь Михайлович поступить иначе? Вряд ли, причем как в аспекте увольнения Шовковского, так и в аспекте решения с Костюком.

С расторжением контракта с Шовковским Суркис, очевидно, затянул. Еще к середине октября было видно, что скоростной поезд под названием «Динамо», который еще несколько месяцев назад успешно прибыл к станции под названием «Чемпионство УПЛ-2024/25», вдруг начал сбиваться с пути и в какой-то момент норовил и вовсе пойти под откос… Президенту «Динамо» не оставалось ничего другого в этой ситуации, кроме экстренного торможения – Суркис дернул стоп-кран, уволив Шовковского, после чего ему было необходимо вновь запускать все механизмы и пытаться отправлять «бело-синих» в дальнейший путь.

С назначением Костюка, пожалуй, у Суркиса также не было особых альтернатив. Оказалось, что несмотря на неудачное начало сезона-2025/26, у руководства «Динамо» не было запасных вариантов на случай необходимости сменить главного тренера. Никаких готовых кандидатов – изученных, проработанных вдоль и поперек аналитическим отделом, понятных боссам – у киевлян не было. Из слухов известно разве что о контактах «бело-синих» с экс-ассистентом Зинедина Зидана в «Реале» Давидом Беттони, который приезжал в столицу Украины и провел около недели на тренировочной базе «Динамо», изучая состояние дел в первой команде. Иностранный наставник в конце концов выдал свой вердикт – «Динамо» в глубоком кризисе и нуждается в очень существенных переменах, в том числе и в кадровом плане. Однако такая постановка вопроса не впечатлила братьев Суркисов и Беттони был отправлен восвояси, а ключевая ставка была сделана на Игоря Костюка.

Очевидно, что по мнению руководства «Динамо», первая команда их клуба прямо сейчас не нуждается в столь масштабных переменах, на которых настаивал Беттони, и к которым пришло бы дело, если бы коучем оказался назначен кто-либо другой не из нынешней структуры «Динамо». Сложно сказать, насколько искренне Игорь Суркис верит в то, что «Динамо» может быть успешным, грамотно задействовав все внутренние резервы и при минимальном привлечении «свежей крови» извне, но факт остается фактом – приход Игоря Костюка является именно продолжением ставки на то, что есть под рукой. В частности, на нынешний состав первой команды и все ресурсы клубной академии, которые знакомы Костюку настолько хорошо, как никому другому.

До зимней паузы «Динамо» под руководством 50-летнего Костюка успело провести пять официальных поединков, а потому определенные выводы о том, как будет разворачиваться ситуация в киевской команде можно делать уже сейчас. Во-первых, очевидно, что Игорь, по крайней мере, по началу, будет активно доверять молодым исполнителям, которых знает по «Динамо» U-19. В частности, Костюк уже предоставил возможность дебютировать в Лиге конференций 18-летнему вингеру Богдану Редушко и 19-летнему центрбеку Владиславу Захарченко, подтянув пока только на скамейку запасных еще и 19-летнего центрхава Кирилла Осипенко.

facebook.com/fcdynamoua. Владислав Захарченко

Костюк – это тот тренер, с которым, как надеются братья Суркисы, у «Динамо» получится в который раз эффективно перезапустить механизм использования собственной академии, что должно привести к появлению в первой команде «новых» Бражко, Шапаренко, Забарного, Цыганкова – тех, кто сумеет быстро заявить о себе во взрослом футболе и окажется интересным на трансферном рынке для зарубежных клубов. Что-что, а деньги современному «Динамо» нужны едва ли не в большей степени, чем набранные очки в турнирной таблице УПЛ…

Чем еще отметился Игорь Костюк в стартовых матчах во главе первой команды «Динамо»? В глаза сразу бросилось то, насколько новый коуч «бело-синих» пробует упростить и без того не слишком-то витиеватую манеру игры своих подопечных. По сути, Костюк с ходу заюзал default settings в киевской команде, попытавшись сбросить все прежние наработки тренерских штабов до нуля и совершить откат до той системы, которая присуща «Динамо» и которая приносила клубу результаты на протяжении многих лет, если не десятилетий, в прошлом.

При Костюке, очевидно, от «Динамо» не стоит ожидать каких-либо долгих розыгрышей мяча, длительных построений атак и выманивания соперника от своих ворот при помощи пасовой работы. Новый наставник «бело-синих», видимо, окажется совсем не против, если его команда и вовсе не будет контролировать мяч больше, чем ее оппонент. Причем даже на уровне УПЛ. Судите сами: после фиаско от аутсайдера «Полтавы» в дебютном для себя матче, в котором его подопечные владели мячом 70% игрового времени, в дальнейших поединках Игорь Костюк добился того, что «Динамо» чаще отдавало мяч под контроль оппонентам. Против «Кудровки» контроль у киевлян был на уровне 52%, против «Фиорентины» – 59% (и это оказалось проблемой!), против «Вереса» – 50%, наконец против «Ноа» – всего-то 45%. И именно матчи против ровенчан и армян (в которых, помимо прочего у «бело-синих» еще и были весьма высокие показатели задействованных длинных передач – 10% и 14%, соответственно) пока являются лучшими для «Динамо» под руководством Игоря Костюка.

А что это значит? Скорее всего, зимой в «Динамо» окончательно будет развит эффект от прежнего нажатия клавиши «Reset». На сборах новый тренерский штаб получит возможность задействовать максимальное количество игроков из U-19, которые, по мнению Костюка, готовы осуществить переход во взрослый футбол, а с некоторыми прежними исполнителями первой команды клуб изъявит готовность попрощаться. Уже сейчас в СМИ начинают попадать целые списки из тех, с кем «Динамо» попрощается в ближайшие несколько месяцев. Пока поговаривают о резервном вратаре Моргуне, а также непонятно зачем подписанных при прежнем наставнике Василии Буртнике, Владиславе Бленуце и Анхеле Торресе, к которым может добавиться так и не проявивший себя должным образом в Киеве Валентин Рубчинский.

Однако, есть ощущение, что это далеко не полный перечень из тех, кто может покинуть «Динамо» зимой, оказавшись ненужным новому тренеру. Прежде всего, крайне сомнительными в первой команде «бело-синих» выглядят дальнейшие перспективы панамского центрфорварда Эдуардо Герреро. Кажется, что Костюк более чем явно дал понять – он видит основным нападающим 19-летнего Матвея Пономаренко, который прежде под его руководством демонстрировал чудеса результативности в чемпионате U-19. Также «под удар» может попасть и Шола Огундана, если слева все больше и больше доверия начнет получать свой «академик» Редушко. Ведь объективно африканец выглядит лучше Богдана только тем, что чуть старше и, как следствие, успел набраться чуть больше опыта во взрослом футболе. Хотя скоростные качества Огундана могут оказаться полезными обновленному «Динамо», если только в первой команде в роли конкурента для Редушко не объявится другой легионер, которого в прессе уже считают своего рода протеже Костюка – Самба Диалло, списанный ранее и Мирчей Луческу, и Александром Шовковским.

Далеко не факт, что в обновленном «Динамо» найдется место и для заслуженных ветеранов. Прежде всего, речь об Андрее Ярмоленко и Виталии Буяльском. Первый в свои 36 лет уже чисто физически не способен выдавать тот объем беговой работы, который, видимо, будет необходим при Костюке. Второй… Буяльский, собственно, и заиграл в «Динамо» только тогда, когда получил своего рода функции «свободного художника» в атаке, который не слишком-то отягощен работой в прессинге и необходимостью возвращаться назад для помощи в обороне. Насколько такая функция окажется затребованной у Костюка – посмотрим, однако четыре матча из пяти при новом наставнике Виталий пропустил, хотя по официальным данным и находился на больничном.

Каким образом сложатся выступления у «Динамо» уже по весне – покажет время. Сейчас Игорь Костюк получает идеальную возможность на зимних сборах донести до команды все то, что хочет от нее видеть на поле, наиграть ряд моментов и предстать перед зрителями уже в том виде, в котором этот коллектив желает лицезреть не только коуч, но и, очевидно, собственники «бело-синих». После экспериментов Сергея Реброва, Александра Хацкевича, Алексея Михайличенко, Мирчи Луческу и Александра Шовковского, братья Суркисы, видимо, устали от попыток выстраиваний красивой модели игры со ставкой на доминирование, треугольники, билд-ап и прочие подобные «штучки». Для них, прежде всего, важен результат, который далеко не все из перечисленных выше наставников оказывались способны давать.

Ставка на Костюка, как на своего рода «клубный продукт», – это, пожалуй, последняя (или одна из последних) попыток руководства «Динамо» вернуть клуб к тем базовым принципам ведения футбола, которые долгие десятилетия были присущи киевлянам. Когда команда физически готова едва ли не лучше всех в лиге, когда она «несется» все 90 минут, и даже больше, если потребуется, когда игроки не стоят в центре поля и не перекатывают мяч между центрбеками и голкипером, а с ходу выходят из обороны в атаку при помощи осознанных длинных передач в те зоны, которые четко обговорены и проработаны на теоретических и практических занятиях в рамках тренировочного процесса. Все это ранее давало «Динамо» очень хорошие результаты и от всего этого в какой-то момент в клубе решили отойти, потому как Ребров или Луческу не отождествляли такой стиль игры со своим собственным, а другие наставники, похоже, и вовсе не имели четкого «тактического лица», шарахаясь со стороны в сторону и стремясь как можно дольше усидеть на «электрическом стуле» под названием «главный тренер «Динамо» Киев».

В теории нынешний замысел руководства «Динамо» со ставкой на Костюка выглядит интересным и даже вполне может дать нужный результат. А вот как сложится на практике… Для этого и нужно будет продолжать активно следить за перипетиями событий в украинской Премьер-лиге. Уж как бы кто не критиковал этот турнир, но интриг он абсолютно точно не лишен никогда…