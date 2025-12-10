Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 22:02 |
4282
6

Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение

Беттони мог в свое время оказаться в киевском клубе и просил купить 7 игроков

10 декабря 2025, 22:02 |
4282
6 Comments
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Беттони

Стало известно, почему «Динамо» не подписало бывшего ассистента Зинедина Зидана Дэвида Беттони, который приезжал на клубную базу киевлян и вел переговоры.

По словам известного украинского журналиста Виктора Вацко, Беттони настаивал на приобретении сразу семи новых игроков для киевского клуба. Что, очевидно, не устроило руководство киевского клуба, ведь кандидатура Дэвида была отклонена.

Напомним, что после отставки Александра Шовковского «Динамо» пока возглавляет временно Игорь Костюк.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».

По теме:
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Хиберниан U-19 – Динамо U-19 – 1:1. Ничья как победа. Видео голов и обзор
Костюк пообещал, какие футболисты не будут играть за Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Давид Беттони
Дмитрий Олийченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Футбол | 10 декабря 2025, 07:55 9
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»

Вацко уверен, что нужно давать больше шансов Пономаренко

Тренер Динамо о перспективах: «Есть шанс на еврокубковую весну»
Футбол | 10 декабря 2025, 19:56 10
Тренер Динамо о перспективах: «Есть шанс на еврокубковую весну»
Тренер Динамо о перспективах: «Есть шанс на еврокубковую весну»

Костюк уверен в своей команде

Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 10.12.2025, 14:18
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Футбол | 10.12.2025, 14:33
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Развязка на 90-й минуте. Копенгаген совершил сенсацию в ЛЧ
Футбол | 10.12.2025, 21:56
Развязка на 90-й минуте. Копенгаген совершил сенсацию в ЛЧ
Развязка на 90-й минуте. Копенгаген совершил сенсацию в ЛЧ
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfkbvj
нахрєна ця, взагалі на даний час, непотрібна інформація??? розкажіть, що було коли Лобан тренив, недолугі. Чисто за тексти ні про що гроші берете, майте совість!!!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
MIRRA
...а сусід мого троюрідного діда знайомий з племінником консьєржа будинку, де живе іноземний тренер, який послав суркіса нах з його колгоспом і захотів купити 11 нових футболістів для стартового складу
Ответить
+1
happy
Жоден іноземний фахівець з Суркісом працювати не буде. Суркіс - типовий совок. Домогтися всього малою кров'ю з жорсткою економією коштів. А з такими як Бленуце ще треба вміти працювати. Луческу і не таких дерев'яних вчив грати.
Ответить
+1
New Zealander
7 то ще дуже мало для такої ситуації яка є в Динамо
Ответить
+1
Burevestnik
шановні !!!  Це чиста правда!!!
Беттоні особисто це сказав Циганику,
а Суркіс через день Циганику це підтвердив.
 
Ответить
0
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
10.12.2025, 06:23 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 1
Футбол
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем