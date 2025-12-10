Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Беттони мог в свое время оказаться в киевском клубе и просил купить 7 игроков
Стало известно, почему «Динамо» не подписало бывшего ассистента Зинедина Зидана Дэвида Беттони, который приезжал на клубную базу киевлян и вел переговоры.
По словам известного украинского журналиста Виктора Вацко, Беттони настаивал на приобретении сразу семи новых игроков для киевского клуба. Что, очевидно, не устроило руководство киевского клуба, ведь кандидатура Дэвида была отклонена.
Напомним, что после отставки Александра Шовковского «Динамо» пока возглавляет временно Игорь Костюк.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».
Беттоні особисто це сказав Циганику,
а Суркіс через день Циганику це підтвердив.