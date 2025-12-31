Турция31 декабря 2025, 22:00 |
Шапаренко стал главной целью для многократного чемпиона
«Бешикташ» настроен купить украинского футболиста
31 декабря 2025, 22:00
Хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко может в скором времени покинуть украинский клуб.
По информации турецких СМИ, в поисках «Бешикташа» 10-го номера в полузащите имя Николая Шапаренко становится одним из главных кандидатов. Способность украинской звезды играть как под восьмым, так и под десятым номером еще больше повышает интерес «Бешикташа».
В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.
Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.
