Шапаренко стал главной целью для многократного чемпиона

Хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко может в скором времени покинуть украинский клуб.

По информации турецких СМИ, в поисках «Бешикташа» 10-го номера в полузащите имя Николая Шапаренко становится одним из главных кандидатов. Способность украинской звезды играть как под восьмым, так и под десятым номером еще больше повышает интерес «Бешикташа».

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.

Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.