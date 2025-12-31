Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Турция
Шапаренко стал главной целью для многократного чемпиона

«Бешикташ» настроен купить украинского футболиста

ФК Динамо. Николай Шапаренко

Хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко может в скором времени покинуть украинский клуб.

По информации турецких СМИ, в поисках «Бешикташа» 10-го номера в полузащите имя Николая Шапаренко становится одним из главных кандидатов. Способность украинской звезды играть как под восьмым, так и под десятым номером еще больше повышает интерес «Бешикташа».

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.

Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

Динамо Киев Бешикташ трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
