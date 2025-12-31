Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат мира
31 декабря 2025, 21:52 | Обновлено 31 декабря 2025, 21:55
Владимир ШАРАН: «Очень слабенькими были шведы за новогодним столом»

Известный футбольный тренер поделился откровениями на новогоднюю тему

Владимир ШАРАН: «Очень слабенькими были шведы за новогодним столом»
ФК Александрия. Владимир Шаран

Для многих грядущий год ассоциируется со светлыми надеждами, ожиданием лучших перемен в жизни и работе. Не является исключением и известный футбольный тренер Владимир Шаран, который поделился с корреспондентом Sport.ua откровениями на новогоднюю тему.

– До какого возраста верили в Деда Мороза?

– Даже не припомню. Наверное, до шести лет. Не больше. Пока не пошел в школу.

– Самое необычное празднование Нового года в вашей жизни?

– Самым нестандартным и необычным был Новый год, проведенный в Израиле во время моего пребывания в качестве игрока юношеской сборной СССР. В этой стране проходил международный турнир, в котором наша команда также принимала участие. На улице плюс двадцать, а мы в шортах и футболках встречаем Новый год.

А уже через день нам предстояло играть со сборной Швеции в финале. Шведы в новогоднюю ночь сидели рядом с нашим столом, поэтому они видели, как мы отдыхаем, а мы видели, как они. Поверьте, мы отдыхали намного лучше и сыграли значительно лучше (улыбается). Очень слабенькими, как оказалось, шведы были за праздничным столом. В финальном матче мы победили 2:0.

– Чего ждете от нового, 2026 года, как гражданин Украины и как футбольный тренер?

– Честно говоря, все ждут одного – мира. И не я один могу об этом сказать. Если будет мир – все нормализуется. Очень хочется, чтобы как можно скорее закончилась война и люди обрели свободу, а родители не хоронили своих детей. Это самое главное. А как тренер я жду сдвигов к лучшему в нашем футболе.

Хотелось бы, чтобы чемпионат Украины был полноценным и наконец наступила какая-то стабильность. А еще чтобы сборная Украины успешно прошла испытания плей-оф чемпионата мира и как можно чаще радовала болельщиков. Мне также очень хотелось бы, чтобы футболисты нашего клуба имели хорошую перспективу и вырастали в настоящих футбольных мастеров, завоевывая признание и получая вызовы в различные сборные.

Владимир Шаран
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
