Триест, который не лопнул: от Мальдини до Побеги

10 февраля исполняется 120 лет со дня рождения Карло Риготти – капитана «Милана» давних 1930-х и едва ли не самого темпераментного тренера в истории кальчо. Искренние эмоции, триестский диалект как способ высказаться, энергичная жестикуляция – неотъемлемые черты Карло. Уроженец Триеста в свое время невольно положил начало целой плеяде знаменитых алленаторе, родившихся в центре кофейной культуры Апеннин. У кого-то триестский диалект был более рельефным, кто-то языково и ментально ассимилировался в другой Италии больше, однако все они привносили в тренерство неповторимый колорит, присущий кофейной столице Италии (в этот портовый город на протяжении веков привозили все больше и больше кофе, что и сформировало соответствующую культуру).

Ну и известных игроков, рожденных в столице региона Фриули – Венеция – Джулия, немало. И из них складывается неплохая такая команда – сочетание стародавности с цифровой реальностью настоящего с небольшим вкраплением «свинцовых лет» (времена 1960–1980-х, когда на Апеннинах наблюдался рост уличного насилия, правого и левого экстремизма).

«Черный паук» с сухим бэкграундом

Вратарь: Фабио Кудичини (1935–2025)

Фабио Кудичини

Если отец у Фабио – Гильельмо Кудичини – был защитником, то Фабио, как и его более известный для поколения нынешних 50-летних сын Карло – вратари. Прозвище «Черный паук» (словно имел 8 лапок, как у пауков), которым одарили Фабио, кому попало же не дают. Черная форма, акробатические пируэты, высокий рост (191 см), частые путешествия за пределы штрафной площадки. Чем не Нойер 1960-х! Воспитанник триестинской «Понцианы» продолжил свое футбольное обучение в «Удинезе». А главными клубами в его карьере были «Рома» и «Милан».

В составе «Ромы» Фабио выиграл Кубок Ярмарок в 1961 г. В финале «романисти» переиграли по сумме двух матчей «Бирмингем» (2:2, 2:0). Хотя на выезде Кудичини и пропустил дважды, на его счету немало суперских сейвов. Corriere dello Sport назвала Кудичини героем той игры, вынеся даже фамилию кипера джалло-росси в заголовок: «Удивительный Кудичини». В самой же статье говорилось, что Фабио по крайней мере 4 раза спасал команду в ситуациях, где любой другой вратарь был бы бессилен. В ответном матче на «Стадио Олимпико» Кудичини оставил свои ворота сухими, и почетный приз выиграла команда из столицы Италии.

В составе «Милана» в 1968 г. Кудичини завоевал Кубок Кубков, снова отыграв на ноль решающий матч (2:0 в Роттердаме против «Гамбурга»). А спустя еще год россо-нери с Кудичини в воротах выиграли и Кубок чемпионов, одолев в финале «Аякс» с Йоханом Кройфом в составе со счетом 4:1. Кудичини забили только с пенальти. Ну и не стоит забывать о Межконтинентальном кубке, который в том году завоевал «Милан». В двух матчах против аргентинского «Эстудиантеса» (3:0, 1:2) Кудичини сыграл на уровне. Однако в Буэнос-Айресе итальянской команде было не до шуток из-за крайне грязной игры хозяев. От форварда «студентов» Эдуардо Манеры досталось и Кудичини. Но тем не менее, «миланисти» смогли удержать домашнее преимущество и выиграли заветный трофей.

На заре Чезаре

Защитники: Чезаре Мальдини (1932–2016), Джузеппе Грезар (1918–1949), Карло Риготти (1906–1983)

Патриарх славной династии Чезаре Мальдини (в его честь назван парк вблизи «Сан-Сиро» в Милане) является воспитанником «Триестины» и на заре своей карьеры несколько сезонов отыграл в составе «алебардистов». А команда из Триеста тогда играла в Серии А. Затем был «Милан», где Чезаре провел дюжину лет и навыигрывал немало трофеев. Особо, конечно, следует сказать о Кубке чемпионов в 1963 г. В знаменитом финале против «Бенфики», который назвали дуэлью Алтафини и Эйсебиу, Чезаре играл на позиции центрдефа и был капитаном команды. Однажды удержать «Черную жемчужину» не получилось – Эйсебиу открыл счет, однако в дальнейшем Мальдини отыграл на высоком уровне и после дубля Алтафини поднял над головой самый престижный клубный трофей Старого Света. Кроме позиции в центре обороны, Мальдини часто закрывал и разные фланги защиты. Определю для него место на левом фланге обороны этой символической команды, ведь человек-стадион Джузеппе Грезар (имел репутацию немногослова) все-таки – с более узкой специализацией: действовал именно в центре.

Впрочем, Беппе преимущественно играл в полузащите (был составной частью знаменитого четырехугольника «Гранде Торино», самым глубоким игроком средней линии), однако при необходимости мог сыграть и в обороне, ведь основной его специализацией было разрушение атакующих замыслов противников. В составе «Триестины» Грезар провел больше времени, чем Мальдини, а уже в 1940-е оказался в «Гранде Торино», где 5 раз завоевывал титул чемпиона Италии. Отмечу, что Грезар внес весомый вклад в едва ли не самую славную победу в истории «Триестины», когда в 1940 г. отметился дублем в выездном матче против «Ювентуса», выигранном «алабардати» со счетом 6:2. Отличительные черты Беппе – мастерские подкаты, тактическая дисциплина и ярко выраженная командность. К сожалению, он был среди пассажиров трагического рейса Лиссабон – Барселона – Турин в 1949 г. и погиб вместе с партнерами по «Торино» и членами экипажа. В 1967 г. в честь Грезара был назван стадион в Триесте, рекордная посещаемость на котором – 20 360 зрителей – была зафиксирована на триестском дерби «Триестина» – «Понциана» в Серии D (!) в 1974 г. Отмечу, что на той арене «Триестина» играла свои домашние матчи вплоть до 1994 г. В настоящее же время стадион переоборудован на легкоатлетический манер.

Карло Риготти отыграл за команду родного города – «Триестину» – больше матчей, чем за «Милан». Одно время был капитаном «алебардистов». Собственно, итальянская специализированная пресса в то время, когда писала о «Триестине», называла Риготти просто «капитан», и всем было понятно, о ком шла речь. Однако именно в «Милане» в сезоне-1933/34 Риготти завоевал бронзовую медаль национального чемпионата. Карло отыграл 25 матчей в том сезоне и, собственно, был капитаном того бронзового «Милана».

С чемпионом Европы, чемпионом мира и тренерскими легендами

Полузащитники: Джорджо Феррини (1939–1976), Томмазо Побега (родился в 1999 г.), Нерео Рокко (1912–1979), Феруччо Валькареджи (1919–2005), Пьеро Пазинати (1910–2001)

Опорник – еще одна легенда «Торино», но более позднего времени: Джорджо Феррини. Он является воспитанником молодежки «Понцианы», но с 16 лет – в составе гранатовых. Легенда из легенд «торинези» (прозвище «Плотина» – наиболее характерно для игрока его амплуа), ведь не только сыграл больше всего матчей в гранатовой футболке, но и добрую дюжину сезонов выводил туринцев на поле как капитан. Является чемпионом Европы в составе сборной Италии 1968 г. Однако, безусловно, больше всего запомнился во время битвы в Сантьяго (совершенно официальное определение футбольных историографов) на мундиале-1962, когда после удаления уже на 8-й минуте в матче с хозяевами отказывался покидать поле, и его пришлось выводить с изумрудного газона с помощью полиции. Ушел из жизни в 37-летнем возрасте из-за повторного кровоизлияния в мозг.

Джорджо Феррини (справа)

Современность в этой команде представляет воспитанник молодежки «Триестины», а ныне игрок «Болоньи», арендованный у «Милана», Томмазо Побега (кстати, в победном для россо-блу финале Коппа Италия в прошлом году он вышел в середине 2-го тайма в составе «Болоньи», а потом отпраздновал со своими партнерами победу над клубом, которому принадлежат права на уроженца Триеста). Он отличается агрессивной манерой игры, хорошо играет в отборе. Прочитал в одном из аналитических обзоров такую ​​характеристику Побеги: «Понимает игровую механику». По-моему, очень точно сказано! В этом сезоне Побега запомнился дублем в Удине: сначала – ювелирный удар левой в правый от вратаря угол ворот, а потом – отличная игра на перехвате и удар левой уже в левый от вратаря угол. А вот в прошедший уик-энд Томмазо сплоховал, оставив свою команду в меньшинстве в эмилианском дерби – «Болонья» – «Парма» – уже в середине 1-го тайма. И хотя решающий гол «болоньези» пропустили уже в равных составах, осадок остался.

Нерео Рокко-игрок отыграл немало за родную «Триестину», и куда меньше – за «Наполи» и «Падову». Примечательно, что как тренер-игрок принимал участие в еще одном триестском футбольном проекте под названием «Либертас» уже в послевоенье. Однако, конечно, большую славу снискал именно как тренер и как отец-основатель настоящего катеначчо. И не раз, будучи на тренерском мостике «Милана», выигрывал Кубок чемпионов и Кубок Кубков, есть в его победном наследии и Межконтинентальный кубок. В 1992 г. новый стадион в Триесте был назван в его честь. На нем и сейчас играет «Триестина».

Феруччо Валькареджи на молодежном уровне поиграл и за «Понциану», и за «Триестину». Во взрослом же возрасте больше всего наследил в «Фиорентине» в 1940-е. Но, как и Рокко, большую славу снискал как тренер, выиграв со «Скуадрой Адзуррой» золото Euro-1968 и приведя эту команду к мировому вице-чемпионству в 1970-м.

Пьеро Пазинати и родился, и умер в Триесте. Собственно, является легендой именно «Триестины». А в 1938 г. Пазинати в составе сборной Италии стал чемпионом мира. Его добродетели как флангового полузащитника – техника (с ростом 169 см он справлялся в борьбе на 1-м этаже против куда более высоких игроков), незаурядная скорость и мощный удар правой. Обозреватели часто писали, что стараниями Пазинати правый фланг «алабардати» подчеркивает региональную идентичность «Триестины».

У кого 1 матч, а у кого и 1 гол за «Адзурри»

Нападающие: Андреа Петанья (родился в 1995 г.), Гульельмо Тревизан (1918–2003)

ФК Монца. Андреа Петанья

190-сантиметровый гренадер Андреа Петанья в раннем возрасте покинул родной Триест в поисках лучшей футбольной участи. Часто менял клубы, защищал цвета и известных «Милана», «Наполи», «Аталанты». Привлекался в итальянские сборные практически всех возрастов, сыграл 1 матч и в национальной команде. В настоящее время у него до июля 2027 г. действует контракт с «Монцей».

Гульельмо Тревизан – еще один человек в этой команде, который родился и умер в Триесте. Этот форвард снискал славу в футболке родной «Триестины». И в первом своем сезоне в Серии А (1937/38) Тревизан стал вице-капоканоньере с 18-тью голами, уступив 2 гола легендарному Джузеппе Меацце. Примечательно, что «алебардисты» в тот сезон забили 35 голов в общей сложности. Таким образом, у Тревизана – больше половины. В сезоне-1942/43 Гульельмо, будучи игроком клуба «Дженоа 1893», забил уже 19 голов, но снова в Серии А нашелся игрок, забивший на 2 гола больше: «лациале» Сильвио Пиола. Кстати, именно в Генуе, но представляя «Триестину», Тревизан забил и свой единственный гол в составе сборной: открыл счет в товарищеском матче с венграми (сама игра завершилась паритетом – 1:1).

В Триесте рождены и многие другие, довольно заметные на итальянских полях футболисты: Альдо Дориго, Мауро Миланезе, Никола Принчивалли, Личо Россетти, Маттео Скоццарелла, Макс Тонетто и др. Игроки игроками, но заметил, что такой концентрации рождения знаковых для Италии тренеров, как в Триесте, нет даже в куда-куда более футбольных городах страны. Вполне можно добавить в славный тренерский список и Сандро Гамбу – легендарного баскетбольного наставника итальянской сборной – чемпиона Европы 1983 г. По окончании активного тренерства он основал частный институт в Милане, где преподавал в частности спортивную психологию и акцентировал внимание на коммуникации как основополагающем элементе, краеугольном камне эффективного лидерства. Как объяснить тренерский феномен Триеста? Где в нем тот чудодейственный источник, из которого бьет животворный эликсир? Собственно, возможность долгое время созерцать море (как писали здешние поэты, «скучно здесь: ни шума, ни веселья, только море плещет вдалеке») и счастье наслаждаться едва ли не самым лучшим кофе в Италии, может, способствуют остроте тактической мысли? Как бы то ни было, а удачное сочетание взросления в портовом городе и взрослой игроцкой карьеры в финансовой столице Италии является, похоже, эффективным симбиозом для того, чтобы тренерские идеи били ключом. А может быть, объяснением является определение Триеста из стихотворения Умберто Сабы – «сварливая благодать» – оксюморон, сочетание, казалось бы, несочетаемого. И вот у меня складывается такое впечатление, что выдающиеся тренеры-триестинцы как раз и олицетворяют собой некую сварливую благодать. И лопнуть этот тренерский фундамент Триеста (вроде треста, который описан в фильме, снятом в начале 1980-х на Одесской киностудии по мотивам рассказов О. Генри) уж никак не сможет.

Алексей РЫЖКОВ