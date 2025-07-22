ОФИЦИАЛЬНО. Милан отпустил полузащитника в аренду в другой клуб Серии А

Итальянский клуб «Болонья» официально арендовала на один сезон 26-летнего полузащитника «Милана» Томмазо Побега.

В договоре Томмазо прописан пункт об обязательном праве выкупа контракта при достижении определенных условий.

Предыдущий сезон Побега отыграл за «Болонью» на правах аренды. Всего за клуб полузащитник 30 матчей, забил четыре мяча и оформил три ассиста.

Кроме того, полузащитник помог завоевать клубу первый трофей с 1974 года, обыграв в финале Кубка Италии «Милан» (0:1).