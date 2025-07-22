Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан отпустил полузащитника в аренду в другой клуб Серии А
Италия
22 июля 2025, 20:56 | Обновлено 22 июля 2025, 20:57
631
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан отпустил полузащитника в аренду в другой клуб Серии А

Томмазо Побега продолжит выступать за «Болонью»

22 июля 2025, 20:56 | Обновлено 22 июля 2025, 20:57
631
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан отпустил полузащитника в аренду в другой клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Томмазо Побега

Итальянский клуб «Болонья» официально арендовала на один сезон 26-летнего полузащитника «Милана» Томмазо Побега.

В договоре Томмазо прописан пункт об обязательном праве выкупа контракта при достижении определенных условий.

Предыдущий сезон Побега отыграл за «Болонью» на правах аренды. Всего за клуб полузащитник 30 матчей, забил четыре мяча и оформил три ассиста.

Кроме того, полузащитник помог завоевать клубу первый трофей с 1974 года, обыграв в финале Кубка Италии «Милан» (0:1).

По теме:
Ровно 23 года назад Фердинанд стал игроком Манчестер Юнайтед
ОФИЦИАЛЬНО. Уже больше не в аренде. Ювентус подписал игрока Порту
Матео Ретеги стал второй самой дорогой продажей в истории Аталанты
Милан трансферы Болонья аренда игрока трансферы Серии A Томмазо Побега чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
Бокс | 22 июля 2025, 11:20 0
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»

Катмен Александра – о будущем боксера

Хамрун Спартанс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Футбол | 22 июля 2025, 18:05 49
Хамрун Спартанс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Хамрун Спартанс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Футбольные карлики вполне могут показать зубы

Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Бокс | 22.07.2025, 08:34
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов
Футбол | 22.07.2025, 20:37
Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов
Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Футбол | 22.07.2025, 07:35
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
21.07.2025, 12:25 2
Бокс
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
20.07.2025, 22:25 9
Футбол
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
21.07.2025, 03:02 5
Бокс
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
21.07.2025, 23:37 6
Футбол
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
21.07.2025, 06:22 11
Бокс
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
21.07.2025, 20:37 8
Бокс
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
21.07.2025, 09:31 62
Бокс
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем