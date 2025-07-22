Матео Ретеги стал второй самой дорогой продажей в истории Аталанты
Лучший бомбардир Серии А будет играть в чемпионате Саудовской Аравии
Лучший бомбардир Серии А 2024/25 Матео Ретеги перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.
Клуб «Аль-Кадисия» заплатил «Аталанте» за форварда 68.3 млн евро. Это стало вторым самым дорогим трансфером «бергамасков» в истории.
Рекордной продажей продолжает быть Расмус Хойлунд в «Манчестер Юнайтед» за 77.8 млн евро.
Топ-10 самых дорогих трансферов Аталанты на выход:
- 77.8 млн евро – Расмус Хойлунд (в Манчестер Юнайтед, 2023/24)
- 68.3 млн евро – Матео Ретеги (в Аль-Кадисию, 2025/26)
- 58.4 млн евро – Тен Копмейнерс (в Ювентус, 2023/24)
- 52.0 млн евро – Кристиан Ромеро (в Тоттенхэм Хотспур, 2021/22)
- 39.0 млн евро – Деян Кулусевски (а Ювентус, 2019/20)
- 32.0 млн евро – Франк Кессье (в Милан, 2017/18)
- 31.1 млн евро – Алессандро Бастони (в Интер, 2017/18)
- 30.6 млн евро – Брайан Кристанте (в Рому, 2018/19)
- 27.4 млн евро – Робин Гозенс (в Интер, 2021/22)
- 26.0 млн евро – Джанлука Манчини (в Рому, 2019/20)
L'#Atalanta si conferma bravissima 🤑 nel cedere i propri pezzi pregiati.— Transfermarkt.it (@TMit_news) July 22, 2025
E #Retegui, seconda miglior uscita dei Nerazzurri, non sarà certo l'ultimo della lista.
Da chi, secondo voi, avrebbe potuto ottenere anche di più?#TMdatabase #Calciomercto #Mercato #TMopinion pic.twitter.com/r5dpheT33t
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