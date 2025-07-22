Матео Ретеги стал второй самой дорогой продажей в истории Аталанты

Лучший бомбардир Серии А 2024/25 Матео Ретеги перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.

Клуб «Аль-Кадисия» заплатил «Аталанте» за форварда 68.3 млн евро. Это стало вторым самым дорогим трансфером «бергамасков» в истории.

Рекордной продажей продолжает быть Расмус Хойлунд в «Манчестер Юнайтед» за 77.8 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов Аталанты на выход:

77.8 млн евро – Расмус Хойлунд (в Манчестер Юнайтед, 2023/24)

68.3 млн евро – Матео Ретеги (в Аль-Кадисию, 2025/26)

58.4 млн евро – Тен Копмейнерс (в Ювентус, 2023/24)

52.0 млн евро – Кристиан Ромеро (в Тоттенхэм Хотспур, 2021/22)

39.0 млн евро – Деян Кулусевски (а Ювентус, 2019/20)

32.0 млн евро – Франк Кессье (в Милан, 2017/18)

31.1 млн евро – Алессандро Бастони (в Интер, 2017/18)

30.6 млн евро – Брайан Кристанте (в Рому, 2018/19)

27.4 млн евро – Робин Гозенс (в Интер, 2021/22)

26.0 млн евро – Джанлука Манчини (в Рому, 2019/20)