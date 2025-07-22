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  4. Матео Ретеги стал второй самой дорогой продажей в истории Аталанты
Италия
22 июля 2025, 19:16 |
93
0

Матео Ретеги стал второй самой дорогой продажей в истории Аталанты

Лучший бомбардир Серии А будет играть в чемпионате Саудовской Аравии

22 июля 2025, 19:16 |
93
0
Матео Ретеги стал второй самой дорогой продажей в истории Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Лучший бомбардир Серии А 2024/25 Матео Ретеги перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.

Клуб «Аль-Кадисия» заплатил «Аталанте» за форварда 68.3 млн евро. Это стало вторым самым дорогим трансфером «бергамасков» в истории.

Рекордной продажей продолжает быть Расмус Хойлунд в «Манчестер Юнайтед» за 77.8 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов Аталанты на выход:

  • 77.8 млн евро – Расмус Хойлунд (в Манчестер Юнайтед, 2023/24)
  • 68.3 млн евро – Матео Ретеги (в Аль-Кадисию, 2025/26)
  • 58.4 млн евро – Тен Копмейнерс (в Ювентус, 2023/24)
  • 52.0 млн евро – Кристиан Ромеро (в Тоттенхэм Хотспур, 2021/22)
  • 39.0 млн евро – Деян Кулусевски (а Ювентус, 2019/20)
  • 32.0 млн евро – Франк Кессье (в Милан, 2017/18)
  • 31.1 млн евро – Алессандро Бастони (в Интер, 2017/18)
  • 30.6 млн евро – Брайан Кристанте (в Рому, 2018/19)
  • 27.4 млн евро – Робин Гозенс (в Интер, 2021/22)
  • 26.0 млн евро – Джанлука Манчини (в Рому, 2019/20)
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Матео Ретеги Аталанта Аль-Кадисия чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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