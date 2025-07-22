ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии А переехал в Саудовскую Аравию

26-летний центральный нападающий «Аталанты» Матео Ретеги официально перебрался в клуб «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.

По информации пресс-службы, аргентинский футболист подписал соглашение с клубом на четыре сезона – до 2029 года.

Сумма перехода форварда из «Аталанты» в «Аль-Кадисию» составила 65 миллионов евро.

К составу «богини» Матео присоединился перед стартом сезона 2024/25. За это время нападающему удалось отыграть 49 матчей, в которых он забил 28 мячей и отдал девять ассистов.

Стоит отметить, что Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 2024/25, забив 25 мячей в лиге.