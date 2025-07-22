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Саудовская Аравия
22 июля 2025, 11:16 | Обновлено 22 июля 2025, 11:33
447
1

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии А переехал в Саудовскую Аравию

Матео Ретеги перебрался в «Аль-Кадисию»

22 июля 2025, 11:16 | Обновлено 22 июля 2025, 11:33
447
1
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии А переехал в Саудовскую Аравию
ФК Аль-Кадасия. Матео Ретеги

26-летний центральный нападающий «Аталанты» Матео Ретеги официально перебрался в клуб «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.

По информации пресс-службы, аргентинский футболист подписал соглашение с клубом на четыре сезона – до 2029 года.

Сумма перехода форварда из «Аталанты» в «Аль-Кадисию» составила 65 миллионов евро.

К составу «богини» Матео присоединился перед стартом сезона 2024/25. За это время нападающему удалось отыграть 49 матчей, в которых он забил 28 мячей и отдал девять ассистов.

Стоит отметить, что Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 2024/25, забив 25 мячей в лиге.

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трансферы Аталанта трансферы Серии A Матео Ретеги Аль-Кадисия чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Андрей Витренко Источник
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Victor673256ua
Поїхав за грошима, хоча ще міг у Європі на високому рівні пограти. Це його вибір
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