ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии А переехал в Саудовскую Аравию
Матео Ретеги перебрался в «Аль-Кадисию»
26-летний центральный нападающий «Аталанты» Матео Ретеги официально перебрался в клуб «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.
По информации пресс-службы, аргентинский футболист подписал соглашение с клубом на четыре сезона – до 2029 года.
Сумма перехода форварда из «Аталанты» в «Аль-Кадисию» составила 65 миллионов евро.
К составу «богини» Матео присоединился перед стартом сезона 2024/25. За это время нападающему удалось отыграть 49 матчей, в которых он забил 28 мячей и отдал девять ассистов.
Стоит отметить, что Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 2024/25, забив 25 мячей в лиге.
فــرحة أهـل "الخُبر"؟❤️— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 21, 2025
مهمة "ريتيغي" الجديدة 🇮🇹#القادسية | #ريتيغي_قدساوي pic.twitter.com/5n7CODPTYE
مسيرة هدّاف 🦸🏻♂️— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 21, 2025
تكتمل في #القادسية ❤️#ريتيغي_قدساوي pic.twitter.com/Mz3ZpneZpK
من قلب "إيطاليا" "للخُبر"🌊❤️— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 21, 2025
هـداف الدوري الإيطالي قدسـاوي👋🏻🇮🇹#القادسية | #ريتيغي_قدساوي pic.twitter.com/LBlqQQBRxg
هداف "إيطاليا" بالأحـمر 🇮🇹❤️#القادسية | #ريتيغي_قدساوي pic.twitter.com/OlyrkLfkra— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 21, 2025
الأحـمر والأصـفر ❤️💛— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 21, 2025
لونيـن الهـداف ⚔️#القادسية | #ريتيغي_قدساوي pic.twitter.com/k0b46mIcn7
🎙️"ريتغي": "للأهداف قادم وجاهز لهذي اللحظة لإسعاد كامل الفريق"⚔️#القادسية | #ريتيغي_قدساوي pic.twitter.com/mwsp19WZxo— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 21, 2025
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