Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучано Спаллетти набрал 1000 очков в Серии А
Италия
08 ноября 2025, 22:34 |
129
0

Лучано Спаллетти набрал 1000 очков в Серии А

Кто еще из тренеров достигал подобного результата в чемпионате Италии?

08 ноября 2025, 22:34 |
129
0
Лучано Спаллетти набрал 1000 очков в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти стал 5-м тренером в истории Серии А, набравшим 1000+ очков.

Произошло это в матче 11 тура чемпионата Италии, в котором Ювентус дома не смог победить в дерби Торино (0:0).

Благодаря этому результату тренер Ювентуса присоединился к компании других четырех «тысячников» Серии А: Джованни Трапаттони, Нерио Рокко, Нильса Лидхольма и Массимилиано Аллегри.

Начисление очков в данном рейтинге было произведено при условии, что любая победа давала 3 зачетных балла.

По теме:
Ювентус в дерби потерял очки против Торино. Безголевой день в Серии А
Парма – Милан. Прогноз и анонс на матч емпионата Италии
Матч, который стоит забыть. Легионер сборной Украины был удален с поля
Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Торино Ювентус - Торино Лучано Спаллетти
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Футбол | 08 ноября 2025, 17:40 4
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер

Отрыв «горняков» от «бело-синих» не столь значителен, как могло бы показаться

КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл как Пеле»
Футбол | 08 ноября 2025, 22:18 0
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл как Пеле»

Известный тренер – о Шумахере

Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08.11.2025, 08:03
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Футбол | 08.11.2025, 20:02
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Футбол | 08.11.2025, 06:22
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 6
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем