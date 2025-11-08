Лучано Спаллетти набрал 1000 очков в Серии А

Лучано Спаллетти стал 5-м тренером в истории Серии А, набравшим 1000+ очков.

Произошло это в матче 11 тура чемпионата Италии, в котором Ювентус дома не смог победить в дерби Торино (0:0).

Благодаря этому результату тренер Ювентуса присоединился к компании других четырех «тысячников» Серии А: Джованни Трапаттони, Нерио Рокко, Нильса Лидхольма и Массимилиано Аллегри.

Начисление очков в данном рейтинге было произведено при условии, что любая победа давала 3 зачетных балла.