Лучано Спаллетти набрал 1000 очков в Серии А
Кто еще из тренеров достигал подобного результата в чемпионате Италии?
Лучано Спаллетти стал 5-м тренером в истории Серии А, набравшим 1000+ очков.
Произошло это в матче 11 тура чемпионата Италии, в котором Ювентус дома не смог победить в дерби Торино (0:0).
Благодаря этому результату тренер Ювентуса присоединился к компании других четырех «тысячников» Серии А: Джованни Трапаттони, Нерио Рокко, Нильса Лидхольма и Массимилиано Аллегри.
Начисление очков в данном рейтинге было произведено при условии, что любая победа давала 3 зачетных балла.
1000 - Luciano #Spalletti (1000) is the 5th coach to reach the 1000-point milestone in #SerieA, following Giovanni Trapattoni, Nereo Rocco, Nils Liedholm and Massimiliano Allegri (counting three points forever and wins by forfeit). Prestige.#JuventusTorino pic.twitter.com/vY1PHfI4DY— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 8, 2025
