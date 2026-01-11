11 декабря Барселона переиграла Реал со счетом 3:2 в финале Суперкубка Испании.

Каталонцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Френки де Йонга на 90+1-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В конце поединка нидерландский хавбек получил прямую красную карточку за подкат против Килиана Мбаппе.

❗️ ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал

Getty Images/Global Images Ukraine