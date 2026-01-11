Суперкубок Испании11 января 2026, 23:48 |
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
Каталонцы доигрывали финал Суперкубка Испании в меньшинстве после удаления Френки
11 декабря Барселона переиграла Реал со счетом 3:2 в финале Суперкубка Испании.
Каталонцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Френки де Йонга на 90+1-й минуте.
В конце поединка нидерландский хавбек получил прямую красную карточку за подкат против Килиана Мбаппе.
❗️ ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
То все на емоціях, але і міг травми зазнати Мбапе
