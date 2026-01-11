ВИДЕО. Как Рафинья оформил дубль Реалу и сделал счет 3:2 в пользу Барселоны
Бразилец забил третий гол каталонцев на 73-й минуте финала Суперкубка Испании
Бразильский форвард Рафинья оформил дубль в финальном матче Суперкубка Испании против мадридского Реала.
Бразилец забил свой второй гол в поединке на 73-й минуте и сделал счет 3:2 в пользу каталонцев.
Для Рафиньи это четвертым мяч в текущем розыгрыше Суперкубка страны. В полуфинальной игре бразилец также положил дубль Атлетику Бильбао.
Финал турнира между Барселоной и Реалом проходит 11 января в Джидде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.
