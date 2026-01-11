ВИДЕО. Как Рафинья оформил дубль Реалу и сделал счет 3:2 в пользу Барселоны

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Испании
11 января 2026, 22:47 | Обновлено 11 января 2026, 23:39
Бразилец забил третий гол каталонцев на 73-й минуте финала Суперкубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский форвард Рафинья оформил дубль в финальном матче Суперкубка Испании против мадридского Реала.

Бразилец забил свой второй гол в поединке на 73-й минуте и сделал счет 3:2 в пользу каталонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Рафиньи это четвертым мяч в текущем розыгрыше Суперкубка страны. В полуфинальной игре бразилец также положил дубль Атлетику Бильбао.

Финал турнира между Барселоной и Реалом проходит 11 января в Джидде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

По теме:
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
Хаби Алонсо объяснил поражение Реала от Барселоны в финале Суперкубка
Рафинья Диас Суперкубок Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
