В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо

Испанская «Жирона» продолжает внимательно следить за одним из лидеров киевского «Динамо» – полузащитником Николаем Шапаренко.

Каталонский клуб активно работает на трансферном рынке и определил несколько позиций, которые нуждаются в усилении, в частности в центральной линии поля.

Как сообщает Cadena SER, руководство «Жироны» анализирует различные варианты и уже изучало возможность подписания Марка Бернала из «Барселоны» и Стефана Байчетича из «Ливерпуля». Впрочем, эти трансферы выглядят сложными для реализации, поэтому клуб рассматривает альтернативные кандидатуры. Одним из таких вариантов остается Шапаренко.

В случае перехода хавбек может присоединиться к украинскому трио «Жироны», где уже выступают Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцов.