  Жирона неожиданно решила подписать вратаря Реала
Испания
16 декабря 2025, 01:32
Жирона неожиданно решила подписать вратаря Реала

Фран Гонсалес может перейти в «Жирону»

Жирона неожиданно решила подписать вратаря Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес

Каталонский клуб «Жирона» планирует усилить позицию второго вратаря после того, как Доминик Ливакович решил искать новый клуб в поисках игровой практики.

По информации источников, клуб заинтересован в 20-летнем Фран Гонсалесе из «Реала Мадрид», который считается одним из самых перспективных молодых голкиперов мадридской академии.

Несмотря на заинтересованность «Жироны», пока Реал не рассматривает вариант аренды вратаря. Единственной возможностью для клуба из Мадрида могла бы стать продажа 50% прав на игрока с условием недорогой опции выкупа.

Фран Гонсалес Жирона Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
