Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игроки клуба АПЛ недовольны тренером. Руководство определило его будущее
Англия
05 января 2026, 13:19 |
911
0

Игроки клуба АПЛ недовольны тренером. Руководство определило его будущее

У Нуну Эшпириту Санту возникли проблемы в «Вест Хэме»

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

Игроки лондонского «Вест Хэма» недовольным главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, футболистов разочаровывают тренировочный процесс, метод подбора стартового состава, а часть из них вовсе не понимает своего использования на поле.

Руководство «Вест Хэма» не настроено менять еще одного тренера по ходу этого сезона, потому поддерживает Нуну Эшпириту Санту и планирует делать это за счет трансферов.

Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» готов уволить Нуну Эшпириту Санту.

По теме:
Аморим завершил свою деятельность в МЮ с наименьшим процентом побед в АПЛ
Лишь 4 игрока АПЛ забили с сезона 2023/24 на выезде больше, чем Кунья
ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг приобрел бразильца, которого хотел Шахтер
Нуну Эшпириту Санту Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: The Guardian
