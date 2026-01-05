Игроки клуба АПЛ недовольны тренером. Руководство определило его будущее

Игроки лондонского «Вест Хэма» недовольным главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, футболистов разочаровывают тренировочный процесс, метод подбора стартового состава, а часть из них вовсе не понимает своего использования на поле.

Руководство «Вест Хэма» не настроено менять еще одного тренера по ходу этого сезона, потому поддерживает Нуну Эшпириту Санту и планирует делать это за счет трансферов.

Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» готов уволить Нуну Эшпириту Санту.