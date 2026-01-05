Игроки клуба АПЛ недовольны тренером. Руководство определило его будущее
У Нуну Эшпириту Санту возникли проблемы в «Вест Хэме»
Игроки лондонского «Вест Хэма» недовольным главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, футболистов разочаровывают тренировочный процесс, метод подбора стартового состава, а часть из них вовсе не понимает своего использования на поле.
Руководство «Вест Хэма» не настроено менять еще одного тренера по ходу этого сезона, потому поддерживает Нуну Эшпириту Санту и планирует делать это за счет трансферов.
Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» готов уволить Нуну Эшпириту Санту.
