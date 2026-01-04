Клуб АПЛ готов уволить тренера. Команда не побеждает 2 месяца
Руководство «Вест Хэма» разочаровано руководством Нуну Эшпириту Санту
Португальский тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту получил последнее предупреждение от руководства после неудачного отрезка.
Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что функционеры дали коучу шанс исправить ситуацию – судьбу тренера решит матч против «Ноттингем Форест» 6 января.
В случае неудачи Нуну покинет пост наставника «молотобойцев».
Лондонский клуб не побеждает уже два месяца: последняя победа «Вест Хэма» датируется 8 ноября, тогда команда Санту дома обыграла «Бернли» (2:0).
Нуну возглавил лондонцев в конце сентября 2025 года. Под его руководством «молотобойцы» провели 15 матчей: одержали 2 победы, 5 раз сыграли вничью и 8 раз потерпели поражение.
