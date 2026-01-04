Клуб АПЛ готов уволить тренера. Команда не побеждает 2 месяца

Португальский тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту получил последнее предупреждение от руководства после неудачного отрезка.

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что функционеры дали коучу шанс исправить ситуацию – судьбу тренера решит матч против «Ноттингем Форест» 6 января.

В случае неудачи Нуну покинет пост наставника «молотобойцев».

Лондонский клуб не побеждает уже два месяца: последняя победа «Вест Хэма» датируется 8 ноября, тогда команда Санту дома обыграла «Бернли» (2:0).

Нуну возглавил лондонцев в конце сентября 2025 года. Под его руководством «молотобойцы» провели 15 матчей: одержали 2 победы, 5 раз сыграли вничью и 8 раз потерпели поражение.