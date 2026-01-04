Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ готов уволить тренера. Команда не побеждает 2 месяца
Англия
04 января 2026, 23:29 | Обновлено 04 января 2026, 23:32
606
0

Клуб АПЛ готов уволить тренера. Команда не побеждает 2 месяца

Руководство «Вест Хэма» разочаровано руководством Нуну Эшпириту Санту

04 января 2026, 23:29 | Обновлено 04 января 2026, 23:32
606
0
Клуб АПЛ готов уволить тренера. Команда не побеждает 2 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

Португальский тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту получил последнее предупреждение от руководства после неудачного отрезка.

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что функционеры дали коучу шанс исправить ситуацию – судьбу тренера решит матч против «Ноттингем Форест» 6 января.

В случае неудачи Нуну покинет пост наставника «молотобойцев».

Лондонский клуб не побеждает уже два месяца: последняя победа «Вест Хэма» датируется 8 ноября, тогда команда Санту дома обыграла «Бернли» (2:0).

Нуну возглавил лондонцев в конце сентября 2025 года. Под его руководством «молотобойцы» провели 15 матчей: одержали 2 победы, 5 раз сыграли вничью и 8 раз потерпели поражение.

По теме:
Энцо Фернандес почти догнал Палмера по количеству голевых действий за Челси
Фулхэм снова стал неприступным для Арне Слота
Клуб АПЛ сообщил о смерти болельщика перед матчем
Нуну Эшпириту Санту Вест Хэм Флориан Плеттенберг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига отставка
Андрей Витренко Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
Футбол | 03 января 2026, 22:55 1
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»

Президент киевлян – о Шовковском

ВИДЕО. Коронный левый. Цыганков начал 2026 год с гола за Жирону
Футбол | 04 января 2026, 20:05 18
ВИДЕО. Коронный левый. Цыганков начал 2026 год с гола за Жирону
ВИДЕО. Коронный левый. Цыганков начал 2026 год с гола за Жирону

Вратарь «Мальорки», к радости для Виктора, ошибся

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Динамо выступило с официальным заявлением о Владиславе Ванате
Футбол | 04.01.2026, 21:42
Динамо выступило с официальным заявлением о Владиславе Ванате
Динамо выступило с официальным заявлением о Владиславе Ванате
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 4
Футбол
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 7
Бокс
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 15
Футбол
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем